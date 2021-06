Chung tay dọn sạch không gian mạng:

Dọn 'rác' mạng, lên án mạnh mẽ trước những hành vi 'lệch chuẩn', thiếu văn hóa trên mạng xã hội, để không gian mạng chỉ còn những thông tin phục vụ cộng đồng, những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương tận hiến, nhân văn.

Lời tòa soạn: Không gian mạng dần dần đã không còn “ảo” nữa khi nhà nhà, người người đang dành rất nhiều thời gian cho mạng. Lẽ tất yếu, trên đó giờ không chỉ có lời hay ý đẹp, mà cũng đang bị ô nhiễm bởi tràn ngập những hành động bêu rếu, xúc phạm nhau, thậm chí cả ăn cắp, lừa đảo lẫn nhau… Mọi thứ “lệch chuẩn” đó còn dễ dàng phát tán trên không gian mạng hơn bởi pháp luật và các công cụ quản lý còn chưa bao phủ được hết “cuộc sống” còn khá mới này. Báo VietNamNet triển khai loạt bài có chủ đề "Dọn sạch không gian mạng" với mong muốn nêu ra những thực trạng đau lòng về sự ô nhiễm của cuộc sống mạng, tìm ra nguyên nhân lý giải và nhất là gợi mở cách thức để quản lý cũng như kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một không gian mạng sạch sẽ, văn minh và lành mạnh, để mỗi chúng ta và con em chúng ta đều được “sống đẹp” dù ở bất cứ đâu, trên mạng hay trong đời thật.

Cuối tháng 5/2021, dòng trạng thái trên Facebook của một cán bộ y tế ở Bắc Giang như thốt lên tiếng reo vui, dù thời điểm đó Bắc Giang đang là vùng tâm dịch.

Câu chuyện và hình ảnh được ông Nguyễn Xuân Tình, Chánh văn phòng Sở Y tế Bắc Giang chia sẻ về một thanh niên trải qua 15 tiếng lái xe, tình nguyện đến tâm dịch Bắc Giang đồng hành chống dịch.

Đó là Đặng Minh Trí (sinh năm 1997), là nhân viên Công ty TNHH vận tải Tâm Trí ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trí đã rời khỏi nhà từ 3h đêm, trực tiếp lái xe cứu thương đến Bắc Giang khoảng 17h ngày 22/5 để tham gia chống dịch Covid-19.

Hành động của anh Đặng Minh Trí được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi

Chứng kiến hành động và nghĩa cử cao đẹp của Đặng Minh Trí, ông Nguyễn Xuân Tình, Chánh văn phòng Sở Y tế Bắc Giang đã chụp hình và viết ngay dòng tâm sự lên trang Facebook cá nhân.

Ngay sau đó, hàng ngàn người trên mạng xã hội đã bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục và chia sẻ thông tin này.

Xuất phát từ quê nhà Quảng Bình, anh Trí lái xe cứu thương từ 3h đêm và đến Bắc Giang khoảng 17h

Câu chuyện về Trí không chỉ được chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng mạng, sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định trao tặng Bằng khen cho anh Đặng Minh Trí, vì đã có đóng góp tích cực, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Kết nối những "tấm lòng vàng"

Trên Facebook những ngày qua, chàng trai Nguyễn Xuân Trường (25 tuổi, Trưởng nhóm Ước mơ cho em, Phó ban thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực phía Bắc) cùng nhóm bạn trẻ ở Thủ đô tích cực đăng tải thông tin về việc hỗ trợ khẩn tiêu thụ mận cho bà con Sơn La.

Lợi nhuận từ việc này sẽ chuyển vào quỹ chương trình Bắc Giang - Hướng về phía mặt trời để mua nhu yếu phẩm, nước uống, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch.

Chàng trai 25 tuổi Nguyễn Xuân Trường

Trường cũng cùng nhóm bạn trẻ đứng ra kêu gọi thu mua nông sản cho bà con nông dân ở Bắc Giang bị cách ly không thể thu hoạch được. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ trực thuộc còn tỏa đi kêu gọi nguồn lực khắp nơi triển khai khoảng 20 đợt hàng chi viện cho Bắc Giang.

Khi Hà Nam bùng phát dịch, người ta cũng thấy Trường kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản như bí xanh, dưa hấu.

Dịch xảy đến ở Hải Dương, Quảng Ninh, chàng trai trẻ cũng điều phối mạng lưới cùng dốc sức làm tấm chắn giọt bắn…

Đang làm công việc marketing tại Hà Nội, hàng ngày chàng trai trẻ vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian điều phối mạng lưới, hỗ trợ các tình nguyện viên trong nhóm để kịp thời cập nhật thông tin cần chi viện từ vùng dịch.

Hiện Trường cũng đang kêu gọi mọi người góp 150 nghìn đồng để "lũ trẻ no căng bụng, ngủ trưa rồi học nhiều con chữ, chẳng lo cuốc bộ vài tiếng về nhà chỉ để ăn cơm".

Trường kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ những học sinh vùng cao

Cộng đồng mạng chung tay báo cáo trang web không an toàn

Trên mạng xã hội cũng đang chung tay “vạch mặt” những trang web xấu, không an toàn với phong trào kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC – Cục An toàn thông tin) cùng với Cốc cốc, mạng lưới chongluadao.vn đang triển khai Chiến dịch Khiên Xanh nhằm kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn cho các nhà phát triển web.

Đó là các trang web chứa phần mềm độc hại, phát tán virus, theo dõi người dùng, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin lừa đảo, tin tức giả mạo, nội dung phản cảm (khiêu dâm, kích động bạo lực, trao đổi buôn bán hàng cấm), hoặc các tiện ích mở rộng tiềm ẩn rủi ro.

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, nhóm giám sát đã nhận hơn 19.000 lượt báo cáo trang web không an toàn tại safe.coccoc.com. Thông qua quá trình xác thực, nhóm Duyệt web an toàn của Chiến dịch đã tiến hành gắn cảnh báo trên gần 9.500 trang web có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo hoặc giả mạo.

Đây là cuộc hành trình chung tay tạo Khiên Xanh bảo vệ cộng đồng trên mạng Internet.

Ứng xử trên không gian mạng, ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm Thể hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân trên mạng xã hội là điều pháp luật không cấm. Nhưng đâu là ranh giới của tự do phát ngôn và vi phạm pháp luật, không phải ai cũng biết.

