Ba ngày liên tiếp, xa lộ Hà Nội kẹt xe không lối thoát gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân dịp cuối năm.

Chiều 27/1, trao đổi với PV VietNamNet, Phó Giám Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết hay: "Lượng hàng hóa ở cảng Trường Thọ tăng 20%, lượng phương tiện lưu thông ra vào cảng tăng 25%. Trong khi năng lực giải tỏa của Cảng không đáp ứng kịp trong việc làm thủ tục, giải tỏa bốc dỡ hàng hóa. Do đó, lượng xe cộ dồn ứ trong cảng lan ra xa lộ Hà Nội. Trong khi đó, lượng phương tiện đi lại cuối năm nhiều dẫn đến ùn tắc", ông An phân tích.

Cảnh ùn tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội đoạn từ Suối Tiên đến ngã tư MK thuộc TP Thủ Đức

Theo thống kê từ Sở GTVT TP.HCM trong ngày hôm nay có hơn 4.140 xe container lưu thông vào cảng Trường Thọ để bốc dỡ hàng hóa. Trong ngày mai có 4.350 xe, đến ngày tiếp theo giảm xuống 3.620 xe.

Theo đúng quy trình thì đơn vị quản lý cảng Trường Thọ phải điều phối để lúc nào tàu biển vào lấy hàng thì mới điều tiết xe vào. Tuy nhiên, cảng Trường Thọ vẫn cho xe chở hàng vào trong khi lượng hàng trong cảng chưa giải tỏa được.

Hiện nay, Sở GTVT đã làm việc với phía cảng Trường Thọ cùng các cơ quan liên quan để sớm giải tỏa hàng hóa, điều tiết xe ra vào cảng phù hợp để tránh ùn tắc.

Hiện nay, bên ngoài cảng có lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT điều tiết và thông báo cho các chủ hàng, chủ xe, lái xe dán tên cảng muốn ra vào, giao nhận container trên kính xe để tạo điều kiện thuận lợi cho cảnh sát giao thông phân luồng phù hợp.

Kẹt xe nghiêm trọng buộc tài xế phải buông vô lăng xuống giữa đường ăn cơm

Phía Sở GTVT đề nghị phía cảng Trường Thọ tăng cường, bổ sung nhân sự làm thủ tục thông quan, xếp dỡ container, điều tiết giao thông để đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, không để tình trạng xe ủn tắc tại các cảng dẫn đến ùn tắc giao thông trên Xa lộ Hà Nội.

Phía cảng phải thường xuyên thông tin cho chủ hàng, lái xe nắm tình hình, khả năng tiếp nhận hàng của cảng để chủ hàng, lái xe có thể chủ động giao, nhận hàng vào thời điểm thích hợp, tránh việc tập trung giao, nhận hàng quá nhiều vào cùng một thời điểm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức giao, nhận hàng hóa tại cảng, rút ngắn thời gian làm thủ tục. Cảng phối hợp với các chủ hàng có phương án giải phóng container trong thời gian sớm nhất, không để container lưu tại cảng quá lâu; chủ động theo dõi tình trạng thông báo cho chủ hàng biết và tạm ngưng nhận hàng về. Điều động phương tiện thủy tăng cường xuất hàng đi để giải phóng bãi chứa container.

Tuấn Kiệt