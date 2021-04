Cơ quan chức năng quận Long Biên, Hà Nội đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy, khiến một người tử vong.

Sáng 11/4, Công an quận Long Biên thông tin, cơ quan CSĐT đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan giữa xe bus Hà Nội với thanh niên đi xe máy tử vong trên địa bàn.

Nguồn tin của PV cho hay, thanh niên điều khiển xe máy 29X2-3574 tử vong được xác định là anh Đinh Việt S. (SN 1971 ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Tài xế điều khiển xe buýt tuyến 11 xe bus Hà Nội mang BKS 29B-144.65 là anh Lê Quốc A. (SN 985, ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên).

Hiện trường vụ việc

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h50 ngày 10/4, xe buýt tuyến 11 của Xí nghiệp buýt Hà Nội mang BKS 29B-144.65 do anh Lê Quốc A. điều khiển lưu thông trên địa bàn phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) đã xảy ra va chạm với xe máy 29X2-3574 do anh Đinh Việt S. điều khiển. Hậu quả, làm anh Đinh Việt S. tử vogn tại chỗ.

Được biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với công an phường địa bàn, Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết vụ việc.

Một cán bộ CSĐT Công an quận Long Biên nói, quá trình khám nghiệm hiện trường, tại cơ quan công an lái xe Lê Quốc A. điều khiển xe buýt trường tình: khi đi đến đoạn trước cửa số nhà 193-195 Ngọc Lâm thì thấy xe máy do người đàn ông điều khiển phanh trước bên trái đầu xe bus rồi ngã vào gầm xe. Khiến lái xe buýt phanh nhưng không kịp, bánh xe chèn vào người.

Vụ việc đang được công an quận Long Biên thụ lý giải quyết.

Nguyễn Quyết