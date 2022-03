Những ngày này, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ven biển Đà Nẵng tất bật sửa sang hàng quán, chuẩn bị đón khách quốc tế.

Tại bãi biển đường Võ Nguyên Giáp ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn nhiều quán ăn, nhà hàng đang khẩn trương sửa sang, trang trí lại, bổ sung thêm bàn ghế, hệ thống đèn, nước để chuẩn bị mùa kinh doanh mới sau thời gian gần 2 năm "ngủ đông" do dịch Covid-19.

Trong khi đó, ở khu "phố Tây" An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), ngay sau khi Chính phủ cho phép mở cửa trở lại đón khách quốc tế, các cơ sở kinh doanh, lưu trú cũng bắt đầu tái khởi động, sẵn sàng chuẩn bị cơ sở dịch vụ, nhân lực, sản phẩm du lịch để phục vụ du khách.

Khu phố du lịch này cũng được UBND TP Đà Nẵng chi 36,5 tỷ đồng để chỉnh trang, tạo điểm đến vui chơi giải trí ngày và đêm cho du khách.

Hàng quán ven biển ở Đà Nẵng được dọn dẹp, sửa chữa chuẩn bị đón khách quốc tế

Cơ sở du lịch bỏ cả trăm triệu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất

Khu "phố Tây An Thượng" được UBND TP Đà Nẵng chi 36,5 tỷ đồng để chỉnh trang, tạo điểm đến vui chơi giải trí ngày và đêm cho du khách

Các chủ cơ sở cho biết, sau thời gian dài đóng cửa, nhiều vật dụng xuống cấp nên phải sửa chữa hoặc thay mới

Một cơ sở kinh doanh trên đường Hoàng Kế Viên thuộc khu "phố Tây" dọn dẹp, chuẩn bị đi vào hoạt động

Các chủ cơ sở cho biết, sau thời gian dài đóng cửa, nhiều vật dụng xuống cấp nên phải sửa chữa hoặc thay mới, chi phí bỏ ra rất lớn.

Ông Lê Văn Tân (quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, mở cửa sau 2 năm nghỉ dịch, ông mất khoảng 80 triệu để sửa sang lại cửa hàng.

“Tiền bỏ ra sửa chữa lại lớn lắm vì lâu rồi quán không hoạt động. Hy vọng thời gian tới du khách đến Đà Nẵng sẽ đông trở lại”, ông Tân nói.

Cách đó khoảng 500m, ông Hồ Văn Hạnh (ngụ phường An Hải Bắc) đang cùng 5 người trong gia đình khẩn trương sơn lại ghế, bạt dù ở bãi biển Mỹ An. Người này cho biết, chi phí để sửa chữa đón khách tốn khoảng 100 triệu đồng.

“Gia đình tôi kinh doanh ở bãi biển, hai năm qua phải tạm ngưng vì dịch nên bàn ghế, dù bạt hư hỏng hết, phải mua lại. Cái nào còn tận dụng được thì sơn mới. Để tiết kiệm chi phí, tôi nhờ người nhà đến dọn dẹp giúp”, ông Hạnh cho biết.

Dọc bờ biển Võ Nguyên Giáp được "làm mới" để phục vụ khách

Ông Hồ Văn Hạnh cho biết, để đón khách trở lại phải bỏ ra chi phí khoảng 100 triệu, sửa chữa, mua mới trang thiết bị

Ngày 27/3 tới đây, Đà Nẵng sẽ đón 2 đoàn khách quốc tế đến thành phố. Công tác chuẩn bị của ngành du lịch đang được khẩn trương hoàn thiện

Nhiều tiểu cảnh check-in dọc bờ biển được lắp đặt để phục vụ du khách

Ngày 27/3, Đà Nẵng sẽ đón 2 đoàn khách quốc tế khởi hành từ Singapore và Thái Lan, mở đầu cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế đến thành phố biển này.

Đến nay, đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp tới Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối TP với nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần khôi phục du lịch và kinh tế xã hội sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang gấp rút hoàn thành các công tác đón khách du lịch trở lại, đặc biệt khi thành phố sắp bước vào mùa du lịch biển 2022.

“Trong năm nay, một sản phẩm du lịch mới được chúng tôi đã biệt quan tâm là “Bãi biển đêm Mỹ An – My An night beach”. Bao gồm các hoạt động nghỉ ngơi, massage, điểm chiếu phim trên bãi biển, phục vụ nước uống, thức ăn đặt tại các xe trên vỉa hè… hoạt động 24/7. Đây hứa hẹn sẽ là hoạt động thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố”, ông Vũ thông tin.

Hồ Giáp