Công an huyện Phúc Thọ thụ lý giải quyết vụ nhóm 3 người uống rượu, khi bị nhắc nhở còn lao vào đánh công an xã.

Ngày 30/8, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thụ lý giải quyết vụ 3 người tụ tập uống rượu, khi bị nhắc nhở còn chửi bới, lăng mạ tổ công tác và lao vào đấm công an viên tại xã Tam Hiệp.

Theo Công an huyện Phúc Thọ, khoảng 00h39 phút ngày (30/8), Công an xã Tam Hiệp nhận tin báo tại thôn 6 có một số người tụ tập, gây rối. Tổ công tác công an xã đến hiện trường, phát hiện 3 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Trần Văn Thế (SN 1991) và Nguyễn Đại Lộc (SN 1985, cùng trú tại thôn 6) không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu.

“Khi tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu các đối tượng chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND TP về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhưng đối tượng Tiến không chấp hành, có hành vi chửi bới, lăng mạ Tổ công tác và dùng chân tay đấm, đạp vào ngực công an viên Nguyễn Văn Thái” - một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ cho hay.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế những người này, lập hồ sơ bàn giao cho Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng Hà Nội làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát

Theo báo nhanh của Công an TP, kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ 11h ngày 29/8 đến 11h ngày 30/8, tại 23 chốt kiểm soát đã kiểm soát 6.326 lượt phương tiện, yêu cầu 2.052 lượt phương tiện quay đầu.

Quyết Nguyễn