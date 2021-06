Ca dương tính với SASR-CoV-2 là nhân viên ngân hàng tiếp xúc với nhiều người trên toàn tỉnh Nghệ An khiến việc truy vết F1 gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá, ca bệnh này phức tạp hơn nhiều ca bệnh được phát hiện tại P.Hà Huy Tập do chưa xác định được nguồn lây. TP Vinh chuẩn bị nơi cách ly tập trung đảm bảo đủ điều kiện.

Bên cạnh truy vết F1, kết hợp truy vết F2 với quan điểm chạy đua với thời gian, tiến hành nhanh nhất có thể.

Bộ đội hoá học Quân khu 4 phun khử khuẩn khi phát hiện nhân viên ngân hàng nhiễm Covid-19

Sở Y tế Nghệ An thông tin, bệnh nhân Ng.Đ.T. có số ca F1 đã lập danh sách là 70 người, trong đó đã lấy 49 mẫu, đang chờ kết quả xét nghiệm và có 52 người cách ly tập trung.

"Do F0 làm nghề nhân viên ngân hàng nên đã giao tiếp nhiều người. Ca F1 phân tán tại rất nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An. Do đó, vấn đề truy vết lấy mẫu gặp rất nhiều khó khăn. Sở đã chỉ đạo các huyện có F1 liên quan cùng tham gia lấy mẫu, truy vết và cách ly theo quy định" - lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chia sẻ.

Hai bệnh viện ở TP Vinh ngưng tiếp nhận bệnh nhân

Sáng nay 16/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, báo cáo của CDC Nghệ An về trường hợp bệnh nhân N.Đ.T (SN 1989), ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS- COV-2.

Theo đó, bệnh nhân T. có khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh với tiền sử như sau: Trong năm 2020, bệnh nhân T. đến khám ở viện vào ngày 6/5; lần hai ngày 15/5 và lần 3 ngày 22/9. Được chẩn đoán là viêm mũi dị ứng/ viêm Amydal.

Mới đây, vào lúc 14h19 phút, bệnh nhân T. đăng ký khám và kết thúc kiểm tra lúc 15h59 phút cùng ngày.

Trước khi vào bệnh viện, bệnh nhân được khai báo y tế đầy đủ đúng chuẩn của Bộ Y tế.

Công tác lấy mẫu diễn ra suốt đêm ở phường Hưng Dũng, TP Vinh

Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm nội soi và xét nghiệm CTM và được chẩn đoán viêm xoang cấp/ viêm họng - thanh quản cấp.

Bệnh nhân T. được chỉ định điều trị ngoại trú, được cấp đơn thuốc về nhà uống và theo dõi.

Đến chiều 15/6, T. tiếp tục sốt cao người mệt nhiều nên anh T. vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám lúc 15h30 phút cùng ngày.

Tại phòng khám sàng lọc, bệnh nhân được Bệnh viện Cửa Đông làm test nhanh có kết quả dương tính với SASR-CoV-2.

Ngay sau đó, bênh nhận được chuyển xuống Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bằng xe của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Phong toả đường đi vào khu vực Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

3 khối thuộc phường Hưng Dũng đã bị phong toả theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Theo lãnh đạo Bệnh viện TP Vinh, bệnh nhân T. trước khi vào viện đã được sàng lọc, khai báo y tế bắt buộc, không có triệu chứng ho, sốt hay đi từ vùng dịch trở về… Do đó, bệnh nhân Ng.Đ.T. chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị chỉ định xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và BV Đa khoa TP Vinh tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân vào ngoại trú vào khám, điều trị.

Quốc Huy