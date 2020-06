Nhân viên quán net nói rằng khi công an hỏi tên và đề nghị kiểm tra giấy tờ thì Sự nói quanh co, sau đó đưa tay ra nói "Các anh bắt em đi".

Tối 18/6, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ vừa bắt giữ Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - đối tượng 2 lần trốn trại quân sự.

Theo thiếu tướng Dũng, khoảng 20h tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ đã ập vào quán Internet HT (kiệt 151/11, đường Hùng Vương) bắt giữ Triệu Quân Sự, khi đối tượng đang chơi game.

“Hiện Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ, phối hợp và chuyển cho cơ quan điều tra Quân đội điều tra xử lý theo thẩm quyền”, thiếu tướng Dũng cho hay.

Triệu Quân Sự chơi game liên tục 4 ngày trước khi bị bắt

Tối 18/6, anh M.B.C. (nhân viên quán tại quán Internet HT, nơi Sự bị bắt giữ) cho biết, khoảng 20h tối, nhiều cán bộ công an đã vào quán để bắt giữ Triệu Quân Sự.

Quán Internet nơi Sự bị bắt

Máy tính Sự ngồi chơi game khi bị công an ập vào bắt

“Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, khi công an đi vào thì Sự đứng dậy nhưng sau đó ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra giấy CMND.

Sau đó, Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND. Một lúc sau, Sự đưa 2 tay ra và bảo ‘các anh bắt em đi’, rồi công an yêu cầu tất cả người chơi game ra ngoài và ngồi nói chuyện với Sự”, anh C. kể lại.

Theo anh C., ngày 14/6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Hằng ngày, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở trong quán để chơi game. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ.

“Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 8h tối thì Sự đi ra ngoài. Đến khoảng 9h tối, Sự quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán. Khi đi ra ngoài, Sự đeo khẩu trang và mang kính”, anh C. cho hay.

Khẩu trang và kính của Sự bỏ lại tại quán nét

Cũng theo anh C., hai ngày đầu tới quán chơi thì mọi người không để ý đến Sự.

Ngày 17/6, qua thông tin trên báo chí, chủ quán Internet HT nhận ra Sự và báo cho cơ quan Công an.

“Tối qua, có 2 cán bộ Công an đến quán để xem mặt Sự, tuy nhiên lúc này Sự ra ngoài. Đến tối nay, Công an ập vào bắt Sự”, anh C. nói thêm Trong khi đó, chị A. (nhân viên quan Internet HT) cho biết, ngày đầu tiên đến quán, Sự bật máy tính lên rồi để đó, chủ yếu dùng điện thoại.

Tuy nhiên, những ngày sau đó Sự chủ yếu chơi game và đọc tin tức trên các trang báo.

“Vào quán, Sự có nhiều biểu hiện lạ, qua camera và máy chủ của quán em luôn luôn quan sát và theo dõi người này đang làm gì. Ngoài ra, Sự có 2 cái điện thoại và nhiều sim. Sự hay thay sim rồi vào phòng vệ sinh để điện thoại cho ai đó”, chị A. kể.

Trước đó, khoảng 15h chiều 3/6, Sự trèo qua tường rào kẽm gai tại khu giam của Trại giam T10 (Quảng Ngãi) trốn thoát. Ra khỏi khu vực trại giam, Sự chạy trốn xuống hướng QL 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Cùng thời gian này, tại Km901+580 chốt gác tàu Núi Khởi ở (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên) công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ mặt giật điện thoại.

Sự lập tài khoản có tên DUCMINH chơi liên tục 4 ngày tại quán Internet trước khi bị bắt

Sau đó, đối tượng này chạy theo đường mòn và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với lời khai của nữ nhân viên, công an xác định phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự, đã giật điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.

Quá trình chạy trốn, Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS 76X6 - 2978 hướng lên đèo Hải Vân đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên ra hiệu dừng xe.

Triệu Quân Sự bị bắt

Triệu Quân Sự tại cơ quan Công an TP Tam Kỳ

Lúc này, Sự không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.

Ngày 24/8/2012, Triệu Quân Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân.

Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10. Một tháng sau, phạm nhân Sự bị bắt. Chiều 3/6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam lần thứ 2.

Lê Bằng