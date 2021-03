Trong lúc thu gom rác thải tại trạm trung chuyển ở Bình Dương, một nam nhân viên bị chính xe rác lùi về phía sau tông trúng, cán qua người tử vong.

Công an TP Thuận An tối nay đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc nhân viên thu gom rác tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Nạn nhân là ông Đàm Thanh Tùng (SN 1977, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Tùng cùng các công nhân đang làm việc phía sau xe rác trong trạm trung chuyển rác Thuận An (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Lúc này, xe rác bất ngờ lùi về sau tông trúng ông Tùng, chiếc xe tiếp tục cán nạn nhân dưới đống rác khiến thi thể bị biến dạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, xe chở rác rời khỏi hiện trường để lại thi thể nạn nhân. Đến tối cùng ngày, khi lực lượng chức năng có mặt chiếc xe mới được đưa trở lại để thực hiện công tác khám nghiệm.

Khu vực xảy ra vụ việc là trạm trung chuyển rác của Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương, nằm trong khu dân cư của trung tâm TP Thuận An.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

Xuân An