Làm việc với phòng khám tư nhân thực hiện xét nghiệm cho công nhân tại doanh nghiệp ở Bình Dương, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm.

Liên quan đến vụ việc doanh nghiệp trừ tiền xét nghiệm vào lương công nhân giá “trên trời” ở Bình Dương, cơ quan chức năng tỉnh này đã làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ các nội dung.

Phòng khám đa khoa An Thuận - Ảnh: X.A

Theo đó, Thanh tra Sở y tế đã làm việc với Phòng khám đa khoa An Thuận (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - đơn vị thực hiện xét nghiệm cho công nhân của Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.

Theo Sở Y tế Bình Dương, phòng khám chỉ được cho phép thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19, có chức năng lấy mẫu gửi các phòng xét nghiệm thực hiện PCR đủ điều kiện... Tuy nhiên, phòng khám đã thực hiện việc báo giá dịch vụ xét nghiệm PCR cho các công ty trên địa bàn, trong bảng báo giá không nêu rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm PCR.

Bên cạnh đó, phòng khám chưa thực hiện việc công bố giá xét nghiệm Covid-19 về Sở Y tế theo quy định, không ký hợp đồng xét nghiệm PCR với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam mà chỉ thực hiện bảng báo giá và thanh toán chi phí xét nghiệm trực tiếp với công ty.

Theo hồ sơ của cơ sở này cung cấp, Phòng khám An Thuận chỉ gửi mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y học dự phòng Quân đội phía Nam (đơn vị đủ năng lực xét nghiệm khẳng định Sars-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR).

Thế nhưng, phòng khám này còn gửi mẫu cho một số phòng xét nghiệm như BV đa khoa quốc tế Becamex, BV đa khoa Mỹ Phước, Phòng xét nghiệm Việt Á,..

Đáng chú ý, tại hợp đồng dịch vụ giữa phòng khám và Chi nhánh Công ty CP y tế Việt Á tại Bình Dương (thời hạn hợp đồng từ ngày 25/8 đến 31/12), giá hợp đồng xét nghiệm PCR Realtime mẫu đơn là 734.000 đồng/người. Tuy nhiên, khi báo giá cho công ty TNHH Uchiyama Việt Nam thì chi phí xét nghiệm đều trên 1,3 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, Sở Y tế đề nghị Phòng khám đa khoa An Thuận chấn chỉnh việc thực hiện thu phí dịch vụ xét nghiệm Covid-19; Đồng thời phải có giải trình vụ việc và hướng xử lý khắc phục gửi về Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Dương trước ngày 20/12.

Xuân An