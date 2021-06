Nữ thẩm phán ở Hải Phòng trên đường đi làm bị 3 người lạ mặt chặn đầu xe, ném chất bẩn vào người.

Sáng nay (16/6), lãnh đạo Phòng hình sự, Công an TP Hải Phòng, xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hải An điều tra vụ việc nữ thẩm phán của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng bị một nhóm người chặn đầu xe, ném chất bẩn vào người.

Theo vị lãnh đạo này, bị hại không có mâu thuẫn gì với ai. Ba kẻ gây ra vụ việc đã bỏ đi ngay sau khi tấn công nữ thẩm phán.

Theo Công an quận Hải An, sự việc xảy ra vào vào khoảng 7h ngày 14/6, trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua địa phận phường Đằng Lâm, quận Hải An khi thẩm phán đang đi đến cơ quan làm việc.

Đoạn đường bà H. bị tấn công



Bị hại là nữ thẩm phán H., cán bộ của Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên của TAND thành phố Hải Phòng.

Bà H. đi đến gần cổng cơ quan thì bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng chặn đầu xe máy, ném chất bẩn.

TAND TP Hải Phòng



Dù bà H. đã tri hô "tôi là cán bộ tòa án, các anh nhầm với người khác" nhưng nhóm đối tượng không dừng tay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà H. đã trình báo sự việc với công an.

Lộ mặt kẻ ném chất bẩn vào nhà nữ phóng viên ở Nghệ An Chỉ trong thời gian ngắn, nhà nữ phóng viên ở Nghệ An bị kẻ lạ mặt 2 lần ném chất bẩn vào cửa nhà ở chung cư.

Nguyễn Thu Hằng