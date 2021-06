Kiểm tra một căn nhà trong khu dân cư ở Bình Dương, công an phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ hơn 10kg ma túy, thủ cả lựu đạn và nhiều khẩu súng bên trong.

Nguồn tin của VietNamNet chiều nay (11/6) cho hay, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện vụ tàng trữ ma túy “khủng” với hơn 10kg các loại, lựu đạn, súng và nhiều hung khí nguy hiểm. Cùng với đó, công an cũng đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra.

Các bịch nilon đựng ma túy bị công an phát hiện

Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, tổ tuần tra của Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm nhiệm vụ tuần tra tại tuyến đường nằm trong khu dân cư Vĩnh Phú 1 (khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú) thì phát hiện nhiều đối tượng tập trung trong một căn nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện công an, nhóm này lập tức tri hô bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được hai đối tượng liên quan.

Sự việc sau đó được thông báo cho Công an TP Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Vali chứa các khẩu súng của nhóm đối tượng

Kiểm tra trong nhà của các đối tượng, công an phát hiện một số balo và thùng giấy chứa khoảng 200 viên ma túy, 14 gói nilon trọng lượng gần 10kg chứa chất ma túy, 7 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng dạng bột và dạng rắn (ma túy đá) có trọng lượng khoảng 3kg.

Ngoài ra, tại các khu vực khác trong nhà còn có các cặp xách, vali, túi vải đựng 5 khẩu súng đã lên đạn sẵn, lựu đạn và nhiều hung khí như dao, kiếm, mã tấu.

Hàng chục viên đạn bị công an thu giữ

Do vụ việc có tính chất phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã thuê căn nhà nói trên để ở và phục vụ cho việc mua bán, tàng trữ ma túy.

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Xuân An