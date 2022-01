Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm soát dịch hay dẫn đoàn cho bà con về quê tránh dịch là những kỷ niệm "không quên" được gợi lại trong buổi tọa đàm "Sắc nắng trên những tuyến đường".

Buổi tọa đàm diễn ra chiều 16/1 do Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Hình ảnh những chiến sĩ Công an nhân dân không quản ngại gian khổ, hiểm nguy tham gia ở mọi mặt trận phòng chống dịch Covid-19 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân. Trong đó, có những chiến sĩ Cảnh sát giao thông ngày đêm bám trụ tại chốt kiểm soát dịch.

Tọa đàm "Sắc nắng trên những tuyến đường" (Ảnh: Đình Hiếu)

Các khách mời tham dự buổi tọa đàm (Ảnh: Đình Hiếu)

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội chia sẻ, năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Thiếu tá Long, lượng người ra vào Thủ đô lớn, gần 3 triệu người. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã gặp nhiều trường hợp chống đối (cụ thể xảy ra 29 vụ chống đối). Ngày 7/8/2021 tại km200+7, sau khi dừng xe biển kiểm soát Hoà Bình, phụ xe quá khích chạy ra ven đường nhặt đá ném vào tổ công tác.

Song, theo Thiếu tá Long, nhìn chung người dân đi qua địa bàn Thủ đô đa phần có ý thức, ủng hộ lực lượng chức năng làm việc. Với người chưa hiểu các quy định về việc đi lại trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách, lực lượng các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô sẽ giải thích để họ hiểu các văn bản chỉ đạo của các cấp, khi ra đường cần loại giấy tờ gì.

Hình ảnh lực lượng CSGT đảm bảo an toàn cho người dân về quê tránh dịch (Ảnh: Phạm Hải)

CSGT Hà Nội dẫn đoàn cho người dân về quê tránh dịch (Ảnh: Phạm Hải)

Cuối tháng 9/2021, người dân trở về quê nhiều. Tại các chốt kiểm soát dịch, lực lượng cảnh sát giao thông đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống, huy động cả xe buýt chở người và phương tiện đi qua Hà Nội.

Thiếu tá Long nhớ lại, ngày 5/10/2021, trong đoàn người trở về quê, khi qua thị xã Sơn Tây có một sản phụ trở dạ. Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông của thành phố đã nhanh chóng đưa chị này vào cơ sở y tế gần nhất để sinh nở.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông tăng cường vào TP.HCM chống dịch (Ảnh: Đình Hiếu)

Những hình ảnh đáng nhớ cũng được Đại úy Lê Tùng Lâm, Đội 1, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, chia sẻ trong thời gian anh được tăng cường vào TP.HCM chống dịch Covid-19.

Theo Đại úy Lâm, khi được tăng cường vào TP.HCM chống dịch, anh gặp phải không ít khó khăn, suy nghĩ giữa "lý và tình" tại mỗi chốt kiểm soát. Đa số người dân muốn đi qua chốt kiểm soát đều là lao động muốn về quê.

Kinh tế của họ kiệt quệ, lực lượng cảnh sát giao thông đã cùng các nhà hảo tâm chia sẻ đến bà con, để họ có thể duy trì cuộc sống nơi tạm trú.

Đại úy Lâm nhớ rõ tình huống có bà cụ 80 tuổi, đi xe về miền Tây, có những phụ nữ sinh con mới 3 tháng vừa điều khiển xe, vừa bồng con phía trước để về quê.

Tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn một số ít cán bộ chiến sĩ còn tác phong chưa thật sự chuẩn mực. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông trong mắt người dân.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng 4, Cục Cảnh sát giao thông cho hay, với các trường hợp trên, lực lượng chức năng luôn có những phân tích, đánh giá, rút ra các kỹ năng trong quá trình ứng xử với người dân, để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng".

Đình Hiếu