Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, trú Quảng Bình), TGĐ Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình tội Đưa hối lộ.