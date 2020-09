Kiểm tra một quán karaoke ở Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách hát, bất chấp lệnh đóng cửa để phòng chống dịch.

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với một cơ sở karaoke không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid - 19, để tiếp viên nữ thoát y phục vụ khách.

Lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Dòng Đời hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Tối ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hoà bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Dòng Đời (tên gọi khác là My Way), địa chỉ tại đường Dương Tử Giang (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tắt đèn, khoá trái cửa nhưng vẫn hoạt động bên trong. Lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng của quán đang có khách hát karaoke. Trong đó, 5 nhân viên nữ đang phục vụ khách trong tình trạng không mặc quần áo, nhảy múa với nhiều khách nam.

Qua làm việc, các tiếp viên này khai nhận đã thoả thuận với chủ quán để thực hiện việc nhảy múa thoát y với khách nam.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử lý cơ sở này thêm hành vi không chấp hành quy định tạm dừng hoạt động của UBND tỉnh Đồng Nai.

Nữ tiếp viên karaoke ở Đồng Nai thoát y phục vụ khách Bất ngờ đột kích vào một quán karaoke, công an Đồng Nai phát hiện nhiều nữ tiếp viên tiếp khách trong tình trạng không mặc quần áo, nhảy nhót trong tiếng nhạc.

Xuân An