Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng trị, do áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía gần bờ và có khả năng mạnh lên thành bão, từ ngày 6/10, địa phương xuất hiện nhiều đợt mưa lớn và dông.

Mưa lớn liên tục khiến mực nước các sông Sê Pôn, Đakrông, Ba Lòng dâng cao, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông bị chia cắt.

Trao đổi với VietNamNet chiều tối 7/10, ông Thái Ngọc Châu – Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, mực nước sông Ba Lòng và sông Đakrông dâng cao khiến nhiều đập tràn đã bị nước nhấn chìm, chia cắt nhiều thôn bản.

Đặc biệt, đến cuối giờ chiều nay, mực nước tại thủy điện Đakrông 1 cũng đã vượt tràn hơn 1.5m, các đập tràn qua xã A Bung, Ba Lòng nước sông dâng cao gần 3m, dân cư bị chia cắt.

“Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cũng khiến đất đá sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông cục bộ tại Km6 đường tỉnh 588A và một đoạn trên tuyến QL14 đi qua xã Tà Long.

Cũng theo ông Thái Ngọc Châu, trước diễn biến mưa lớn, nước lũ trên các sông dâng nhanh, chính quyền địa phương đã hoàn thành di dời 25 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu tại xã Tà Long; 170 hộ dân ở xã Ba Lòng nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Quang Thành

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, miền Trung mưa to đến rất to, có nơi trên 600mm/đợt. Ước tính 72 huyện có nguy cơ ngập lụt.