Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe máy đều bị biến dạng.

Tối 29/10, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn TP vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Khoảng 19h50 cùng ngày, xe ô tô mang BKS 92A-063.57 do anh N.T. (38 tuổi, trú tại Tổ 7, xã Cẩm Hà, TP Hội An) điều khiển hướng Hội An đi Đà Nẵng.

Khi di chuyển đến trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành, đoạn thuộc Tổ 8 (phường Thanh Hà, TP Hội An) thì va chạm với 3 xe máy đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm mạnh khiến chị T.V.K.L. tử vong tại chỗ, còn 2 người khác bị thương.

Tại hiện trường, xe ô tô vỡ phần đầu bên trái, 3 xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Công Sáng