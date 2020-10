Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 52 ủy viên Ban Chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là ông Nguyễn Văn Út (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An) và ông Nguyễn Thanh Hải (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An).

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông có trình độ thạc sĩ Địa chất học, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông Được từng kinh qua các vị trí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

Tuấn Kiệt