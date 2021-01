Trong vụ sếp cơ sở cai nghiện bị đánh, ông Phạm Minh Việt - nhân viên tại đây được xác định là không liên quan đến vụ việc.

Liên đến vụ sếp cơ sở cai nghiện bị hành hung nhập viện, mới đây cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM ra thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Theo đó, ông Võ Văn Phúc, Phó Trưởng phòng tiếp nhận, tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục, phục hồi hành vi của Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma tuý Bình Triệu (gọi tắt là cơ sở Bình Triệu) có gửi đơn tố giác bị đánh thương tích ở đầu tại phòng làm việc.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ do Công an phường 13 chuyển đến, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc làm rõ.

Ông Võ Văn Phúc, người bị hành hung

Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2020, ông Phúc đến cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xin rút đơn đề nghị khởi tố vụ án và từ chối giám định thương tích.

Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xác định, không có căn cứ để khởi tố vụ án vụ án “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người liên quan là ông Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Trần Tam Hải.

Trong vụ việc này, trong đơn ban đầu của ông Phúc có tố giác 3 người gồm ông Hoàng, ông Hải và ông Phạm Minh Việt.

Tuy nhiên, đến nay xác định ông Phạm Minh Việt không liên quan và tại hiện trường ông chỉ xuất hiện với tư cách là người can ngăn. Do đó, việc tố giác của ông Phúc và những thông tin báo chí liên quan đến việc ông Phạm Minh Việt tham gia đánh người là thiếu căn cứ, không chuẩn xác.

Như VietNamNet đã thông tin, 8h sáng 10/12, Cơ sở Bình Triệu tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thông báo kết quả xét thi đua tháng 10, tháng 11/2020 và thi đua khen thưởng năm 2020. Cuộc họp cũng thông báo kế hoạch làm việc 48 giờ/tuần.

Khi ông Phúc đang phát biểu thì bất ngờ ông Nguyễn Huy Hoàng đi từ phía sau đến, lao vào hành hung ông giữa cuộc họp.

Sau đó, ông Phúc đi xuống phòng làm việc, ông Hoàng tiếp tục đi vào chửi bới, xông vào hành hung ông Phúc. Giám đốc cơ sở đi ngang qua, chứng kiến vụ việc đã gọi các nhân viên cơ sở đến can thiệp.

Ông Phúc sau đó đến cơ sở y tế băng bó thương tích với vết thương ở trán bên trái, phải khâu 4 mũi.

Sếp cơ sở cai nghiện ma tuý Bình Triệu bị nhân viên hành hung giữa cuộc họp Phó Trưởng phòng tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma tuý Bình Triệu đã bị nhân viên đánh phải nhập viện.

Linh An