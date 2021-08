Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết phường, xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ tịch phường, xã, thị trấn đó.

UBND TP vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND.TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP ngày 25/8.

Theo đó, ông Mãi nhận định việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP đã đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc giãn cách một số nơi thực hiện chưa thật sự nghiêm, tiến độ công tác tiêm vắc xin vẫn còn chậm.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi

Nhằm đạt mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP trước ngày 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP đề nghị tất cả các ngành, các cấp cần phải thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức, các phường, xã, thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong những ngày tới. Phải rà soát, nắm rõ các hộ dân thuộc địa bàn quản lý có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ; bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chủ động vận động các nguồn lực để chăm lo cho người dân.

“Nếu vượt quá khả năng, các đơn vị phải kịp thời báo cáo về cơ quan cấp trên để giải quyết. Phường, xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Chủ tịch phường, xã, thị trấn đó”, ông Mãi nêu trong kết luận cuộc họp.

Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị nơi thu dung điều trị các trường hợp F0 dự kiến phát sinh trong thời gian tới, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người được chăm sóc, điều trị. Nắm rõ danh sách các trường hợp F0 tại nhà thuộc địa bàn quản lý, thông tin đến các Trạm y tế lưu động để tổ chức thăm khám, điều trị, cấp phát túi thuốc kịp thời, không để bất kỳ trường hợp nào cần trợ giúp y tế mà không được hỗ trợ.

Ông Phan Văn Mãi giao Phó chủ tịch TP Phan Thị Thắng chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân cũng như khả năng đáp ứng của TP để chuẩn bị; tổ chức các đội hình mua hộ và cấp phát, không để người dân phải ra khỏi nhà.

TP.HCM đẩy mạnh tiêm vắc xin cho người dân

Phó chủ tịch Dương Anh Đức chỉ đạo Sở Y tế, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. Sở LĐTB&XH TP phối hợp với các địa phương nhanh chóng giải ngân các gói hỗ trợ của TP và phân phối gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Sở này cùng với Công an TP và các địa bàn để nhanh chóng đưa các đối tượng người xin ăn, người lang thang không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, Trung tâm An sinh xã hội TP khẩn trương cấp phát 1 triệu túi an sinh ngay trong tuần này và chuẩn bị 1 triệu túi an sinh tiếp theo.

Sở Y tế TP cần vận hành thông suốt ứng dụng quản lý thông tin giường bệnh và oxy cho bệnh nhân Covid-19, trực tiếp theo dõi, điều phối, đảm bảo năng lực điều trị giữa các tầng.

Được biết, cuộc họp trên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP cũng có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ và đầy đủ các cơ quan chức năng của TP.

Quảng Định