Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện, khám phá một cơ sở nhập lậu kit test và thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn từ Campuchia về tiêu thụ trong nước.

Được biết qua thông tin nghiệp vụ và quản lý địa bàn, trinh sát phòng PC03 phát hiện một đường dây chuyên nhập lậu kit test và thuốc điều trị Covid-19 từ Campuchia về qua đường tiểu ngạch.

Công an tập trung điều tra phát hiện cơ sở nhận hàng tại TP.HCM là Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADN Care, trụ sở tại đường 18, phường Bình Hoà, quận Bình Tân do ông Nguyễn Thanh Thảo (39 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Đến sáng 10/3, lực lượng PC03 phối hợp cùng Cục QLTT đã bất ngờ ập vào kiểm tra trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADN Care.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn kit test, thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn của Trung Quốc, cồn sát khuẩn và khẩu trang y tế.

Tại thời điểm lượng lớn hàng hoá này bị phát hiện, đại diện của ADN Care, là ông Thảo đã không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Ông Thảo khai, thông qua mạng xã hội đã đặt mua kit test và thuốc điều trị Covid-19 hiệu Liên Hoa Thanh Ôn của một người ở Campuchia. Ông Thảo chuyển tiền mua hàng qua tài khoản và phía đối tác giao hàng cho Thảo tại trụ sở công ty hoặc gửi đến một địa điểm ở TP.HCM.

Về cồn sát khuẩn, ông Thảo khai là do công ty sản xuất nhưng không xuất trình được giấy tờ về việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

Cơ quan chức năng hiện đang thống kê, niêm phong, thu giữ hàng hoá và lấy lời khai của đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADN Care cùng những người liên quan.

Được biết, ông Thảo thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADN Care từ đầu tháng 11/2021. Công ty này đăng ký lĩnh vực hoạt động gồm: bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế; thực phẩm, đồ uống; may mặc; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm…

Phước An

Thông tin do Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo do UBND TP tổ chức chiều 7/3.