Chưa đầy 24h các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng của 5 vụ cướp táo tợn và 1 vụ buôn bán vũ khí.

Chiều 17/1, Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, phá nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trong tháng đầu năm trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đến tham dự buổi lễ.

Công an Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2022, lực lượng chức năng ghi nhận 5 vụ cướp tài sản.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị

Đó là, vụ cướp tài sản xảy ra ngày 8/1 tại P324, HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; vụ cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 tại số nhà 19, ngõ 47 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Trong 2 ngày liên tiếp (14-15/1) là 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi tại đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và tại đường Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay hôm sau (16/1), xảy ra vụ cướp tại lán Công ty Thanh Hà, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất.

Ngoài ra, công an bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn vào ngày 14/1 tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Công an thu giữ nhiều loại vũ khí

Tất cả những vụ cướp trên chỉ trong vòng chưa đầy 24h các lực lượng nghiệp vụ công an TP Hà Nội đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Báo cáo sơ kết về kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, từ 30/12/2021 đến 13/1/2022, toàn TP phát hiện 201 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tăng 59 vụ so với thời gian liền kề trước đó). Hầu hết các loại tội danh đều tăng so với thời gian liền kề trước đó.

Các loại hung khí, vũ khí Công an Hà Nội thu giữ trong thời gian qua

Trong đợt cao điểm trước Tết, Công an Hà Nội còn phát hiện, thu giữ hàng trăm kg pháo hoa nổ và pháo nổ các loại.

Công an TP cũng xác định được một số nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn còn do ý thức cảnh giác của người dân còn thấp. Một số vụ án có nguyên nhân từ việc bị hại tự khoe khoang, thể hiện tài sản cá nhân trên các trang mạng xã hội nhằm mục đích quảng cáo sự giàu có để bán sản phẩm.

Các vụ cướp tài sản của lái xe taxi, mặc dù lái xe đã được cơ quan công an tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn nhận và chở khách đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, không rõ điểm đến để đối tượng lợi dụng gây án.

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình, quản lý trên các ứng dụng mạng xã hội của các cơ quan chức năng còn chưa chủ động, kịp thời phát hiện các thông tin liên quan để tổ chức phòng ngừa, đặc biệt là các hội, nhóm kín, có tư tưởng tiêu cực, vi phạm pháp luật, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ...

Các đơn vị Công an Hà Nội được khen thưởng

Nhân dịp này, Bộ Công an đã quyết định trao Bằng khen cùng tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 đơn vị là Phòng 5, Cục an ninh mạng (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm (Công an TP Hà Nội).

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an TP, ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cao điểm Tết Nhâm Dần 2022.

Đình Hiếu