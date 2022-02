Sáng 4/2, tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cắt băng chính thức thông xe tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Trước nhu cầu phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, trong giai đoạn 2017 - 2020 lựa chọn các đoạn ưu tiên làm trước với tổng số 654 km, khởi công năm 2019, đã cơ bản hoàn thành dần các dự án thành phần cuối năm 2021, thông xe năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó có đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng được dự lễ khánh thành trong không khí ấm áp, an toàn, tin tưởng với khí thế phát triển trong mùa Xuân mới và nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Được khởi công vào tháng 12/2019, dự án Cao Bồ - Mai Sơn đi qua địa bàn hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định, có tổng chiều dài hơn 15 km, quy mô giai đoạn phân kỳ là 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh là 6 làn xe.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam khi hoàn thành sẽ kết nối chặt chẽ các thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, khu công nghiệp. Tuyến đường có ý nghĩa kinh tế, xã hội, chính trị to lớn đối với đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng.

Đối với hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định, việc hoàn thành đưa vào khai thác dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ tạo điều kiện kết nối với các trung tâm kinh tế phía bắc (Hà Nội, Hải Phòng,...), các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh, kết nối liên hoàn hạ tầng kinh tế hàng không, cảng biển, đặc biệt thu hẹp khoảng cách từ Ninh Bình đến Thanh Hóa. Đây sẽ là cú huých cho các tỉnh Ninh Bình, Nam Định phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và góp phần khai thác hết các tiềm năng và thế mạnh của các địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải gấp rút triển khai xây dựng, thúc đẩy các dự án thành phần khác thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hoàn thành đúng tiến độ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án Cao Bồ - Mai Sơn và các dự án cao tốc khác, nhất là vấn đề vật liệu xây dựng.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được dự lễ khánh thành trong không khí ấm áp, an toàn, tin tưởng với khí thế phát triển trong mùa Xuân mới và nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XI, XII và XIII của Đảng đã xác định phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược. Nguồn lực Nhà nước phải đầu tư có trọng tâm trọng điểm và phát huy mọi nguồn lực của xã hội để phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. Chúng ta quyết tâm xây dựng được 5.000 km cao tốc trong những năm tới theo mục tiêu đã đề ra.

Dành nhiều thời gian phân tích các nguyên nhân để dự án Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thực hiện khâu đột phá chiến lược về hạ tầng, Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân quan trọng, mấu chốt là việc giao UBND tỉnh Ninh Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền với dự án, cụ thể là Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bộ, ngành phải tin tưởng giao trách nhiệm cho các địa phương và khi được giao, địa phương phải cố gắng cao nhất, khẳng định trách nhiệm của mình với dân, với nước.

"Tinh thần của Chính phủ là "phân cấp, phân cấp và phân cấp", nhưng phân cấp, phân quyền phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi", Thủ tướng phát biểu.

Một nguyên nhân quan trọng khác là sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ, vào cuộc của nhân dân. Thủ tướng nhắc lại, thời điểm này năm ngoái, dự án vẫn loay hoay với việc giải phóng mặt bằng nhưng thời gian qua, các địa phương đã làm tốt công tác này. Muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng, cuộc sống của người dân ở nơi ở mới phải bằng hoặc cao hơn nơi ở cũ. "Tư tưởng không thông thì bình tông cũng nặng, tư tưởng thông thì mọi việc sẽ thông suốt", Thủ tướng nói.

Một nguyên nhân khác là việc lựa chọn nhà thầu có năng lực, trình độ, kinh nghiệm. Nhân dịp này, Thủ tướng nhắc các cơ quan khi triển khai các dự án cần thực hiện nghiêm túc các thủ tục theo quy định, tránh tiêu cực, lợi ích nhóm, ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng dự án.

Cùng với đó là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương; Bộ Giao thông vận tải triển khai các công việc theo quy định; nhà thầu phát huy trách nhiệm trong thi công.

Về công việc tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các công việc theo quy định, đánh giá, bảo đảm chất lượng dự án. Đồng thời tiếp tục tổng kết, đúc rút các kinh nghiệm nhanh chóng điều chỉnh cách làm, tổ chức công việc cho các dự án khác. Gần đây, dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cũng giao cho địa phương (tỉnh Tiền Giang) là cơ quan nhà nước có thẩm quyền vừa được thông tuyến. "Còn rất nhiều việc phải làm, nếu không có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược thì không bao giờ làm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân nói chung, nhất là những người đã nhường mặt bằng cho dự án, để người dân tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các dự án khác trong tương lai.

Các địa phương nghiên cứu cách làm của Ninh Bình để làm tốt các dự án khác. Các tỉnh đã có cao tốc đi qua phải tính toán quy hoạch không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tối đa, người dân được hưởng lợi nhiều nhất từ các dự án cao tốc.

Thủ tướng nhắc lại yêu cầu với các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định tiếp tục tổ chức và vận động nhân dân tích cực tham gia chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa Xuân năm 2022 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, phù hợp tình hình để đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc tiêm vaccine cho trẻ em để chuẩn bị mở cửa trường học trở lại. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải chống dịch thành công để đến hết quý I mở cửa toàn bộ nền kinh tế an toàn và thực hiện đa mục tiêu: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngay sau lễ khánh thành, Thủ tướng đã đi kiểm tra công tác thi công tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 và tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu.

Thủ tướng chúc Tết các công nhân, kỹ sư người lao động đang làm việc tại công trường và trực tiếp lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề vật liệu xây dựng cho các dự án./.

