Công an tỉnh Hà Nam hôm nay (7/5) cho biết, đơn vị vừa xử lý vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Tổng mức phạt của 2 người là 15 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 5/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm, Công an xã Liêm Cần phát hiện Vũ Đình T. (trú tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết không đúng về dịch bệnh Covid-19 tại xã Liêm Cần.

Trước đó, ngày 4/5, đơn vị đã phát hiện, Nguyễn Văn L. (trú tại xã An Lão, huyện Bình Lục) dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa phương.

Nhị Tiến