Vụ việc người đàn ông vỗ mông phụ nữ trong thang máy xảy ra hơn 4 tháng trước nhưng đến nay mới bị xử phạt hành chính 200 ngàn đồng.

Công an phường An Phú, quận 2 vừa báo cáo Công an quận 2 về việc xử phạt hành chính đối với một người nước ngoài có hành vi quấy rối phụ nữ trong thang máy.

Vụ việc được xác định xảy ra cách đây hơn 4 tháng tại chung cư The Sun Avennue, phường An Phú.

Theo đó, Công an phường An Phú ra quyết định xử phạt ông P (SN 1976, quốc tịch Estonia) với số tiền 200 ngàn đồng theo mục a, điểm 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Ông P đã chấp hành mức phạt nói trên.

Nạn nhân vụ vỗ mông trong thang máy là chị Quỳnh (tên nạn nhân được thay đổi, SN 1984, cư dân chung cư)

Camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh ông P vỗ mông chị Quỳnh. Ảnh: Cắt ra từ clip

Công an phường xác định, 20h tối 11/7 chị Quỳnh đi công việc trở về chung cư. Trong thang máy chị Quỳnh gặp ông P.

Trước đây 2 người từng có một số lần giáp mặt nhau, có chào hỏi đôi câu theo phép lịch sự. Lần đó gặp nhau trong thang máy, hai người cũng chào hỏi qua lại.

Khi đến tầng, chị Quỳnh đi ra từ thang máy thì ông P bất ngờ vỗ mông của chị. Theo chị Quỳnh, khi đó chị rất lo sợ, hỏi ông P: “tại sao lại làm như vậy?” Ông này đáp lại với nội dung là một lời khen ngợi cơ thể chị...

Về đến căn hộ, chị Quỳnh kể với chồng. Người chồng đã liên lạc, nhắn tin cho ông P nhưng ông này chối bỏ sự việc. Chị Quỳnh phản ứng qua điện thoại, người đàn ông ngoại quốc lần này mở lời đe doạ, thách thức đánh nhau, doạ… giết cả nhà chị.

Ông P sau đó còn liên tục gọi điện, thách thức vợ chồng chị Quỳnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Quỳnh gặp BQL chung cư, đề nghị trích xuất camera an ninh ghi lại cảnh ông P vỗ mông chị. Hôm sau, chị Quỳnh đến Công an phường tố cáo ông P có hành vi quấy rối mình.

Tuy nhiên, chủ căn hộ cho ông P thuê nhà, đã gặp chị Quỳnh đề nghị hoà giải. Chủ nhà hứa sẽ kết thúc hợp đồng thuê với ông P vào đầu tháng 11. Do biết mức xử phạt hành chính đối với ông P trong trường hợp này không đáng là bao, nên lúc đó chị Quỳnh chấp nhận hoà giải.

Tuy nhiên giữa tháng 11 vừa qua, chị Quỳnh vẫn thấy ông P xuất hiện tại chung cư. Đồng thời gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ông P vỗ mông chị trong thang máy nên chị Quỳnh lại đến Công an tố cáo.

Từ đề nghị từ phía bị hại, Công an phường An Phú đã có quyết định xử phạt hành chính, mức phạt 200 ngàn đồng đối với ông P như nói trên.

Phước An