15 người có hộ khẩu tại Điện Biên bị cơ quan chức năng phát hiện trên 3 ô tô lưu thông theo hướng Hà Nội về Hòa Bình.

Công an TP Hà Nội hôm nay (20/8) cho biết, khoảng 16h ngày 19/8, chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 14, tại km 7+200m đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc địa phận xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, phát hiện 3 xe ô tô di chuyển theo hướng Hà Nội - Hòa Bình có dấu hiện nghi vấn. Cụ thể, xe 30F- 785.41 do anh H.N.T (SN 1987, ở Thái Nguyên) điều khiển; xe 30G - 001.50 do anh N.T.A (SN 1982, ở, Hải Phòng) điều khiển; xe 30F-406.45 do anh T.T.K (SN 1985, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) điều khiển.

Tổ công tác đang xác minh nhóm người trên 3 ô tô

Tại thời điểm kiểm tra, trên 3 ô tô này có 15 người (mỗi xe chở 5 người) có hộ khẩu thường trú tại Điện Biên.

Anh H.A.L cho biết đã thuê xe đi từ thôn 8 Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội về Điện Biên với số tiền 1.900.000 đồng bao gồm tiền xét nghiệm Covid, làm giấy đi đường và những giấy tờ này đều do chủ xe làm.

Số giấy đi đường của toàn bộ những người trên xe ô tô trên đều được đóng dấu xác nhận của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại VIPOTEX Hải Phòng có địa chỉ tại 4/77 đường Vòng Cầu, Niên Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Tổ công tác đã liên hệ với Công an phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng để xác minh thông tin thì được biết không có Công ty cổ phần Sản xuất thương mại VIPOTEX Hải Phòng trên địa bàn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng, Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ người, phương tiện và các giấy tờ liên quan cho Công an xã Yên Bình, huyện Thạch Thất để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Hà Nội yêu cầu siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng, hợp lý.

Nhị Tiến