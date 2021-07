Khi kiểm tra hành chính chung cư SaiGon South ở huyện Nhà Bè, cơ quan Công an đã phát hiện bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 6/7 Công an TP.HCM thông tin, vừa phát hiện bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, ẩn náu tại một chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Bước đầu, Công an phối hợp cùng cơ quan Y tế đã lập hồ sơ, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, kiểm tra y tế và đưa các đối tượng này đến Trung tâm cách ly, phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Nhà Bè.

Sau khi những người này hết thời gian cách ly, Công an TPHCM sẽ tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 5/7 Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè đã kiểm tra hành chính một số căn hộ trong chung cư SaiGon South, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Qua đó, Công an đã phát hiện bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Bốn người này gồm: Chan Jian Zi (SN 1993), Su Shui Bao (SN 1987), Chen Shen Hi (SN 1994) và Wang Jian Nan (SN 1991). Tất cả họ không có giấy tờ tuỳ thân.

Họ khai đều là người có quốc tịch Trung Quốc. Thông qua một đường dây môi giới, họ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ ở khu vực biên giới phía Bắc.

Những người môi giới đưa họ vào TP.HCM bằng tuyến đường bộ. Cả bốn khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm.

Phước An