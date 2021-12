Kiểm tra điểm vận chuyển hàng hóa của một công ty chuyển phát nhanh, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú vừa tiến hành kiểm tra điểm vận chuyển hàng hoá thuộc Công ty chuyển phát nhanh J&T trên địa bàn ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, do ông Nguyễn Văn Trí (SN 1990, trú tại thị trấn An Phú là người đại diện).

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện nhiều thùng, bao hàng ký gửi, bên trong chứa hơn 4.900 sản phẩm là mỹ phẩm, đồ điện gia dụng, nước hoa, khẩu trang, túi xách,... có xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc và hàng không rõ nguồn gốc. Trị giá hàng hoá hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Văn Trí

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trí không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên nên Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật và bàn giao Công an huyện An Phú tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo VOV