Ngày 3/8, chốt kiểm soát Covid-19 số 1 đóng trên km213, quốc lộ 1A, thuộc huyện Phú Xuyên phát hiện nhiều ô tô sử dụng mã QR luồng xanh không thể kết nối để qua chốt.

Sáng 3/8, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát số 1 phát hiện 4 ô tô BKS 90A-147.XX, 29B-611.XX, 29F-012.XX và 31F-42XX có dán mã QR luồng xanh, nhưng khi kích hoạt đều không có kết quả đủ điều kiện lưu thông tiếp.

Tất cả trường hợp trên là xe hợp đồng đưa đón công nhân, xe tải, xe cá nhân đăng ký phương tiện luồng xanh tại Sở Giao thông vận tải các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tín, thành viên Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Phú Xuyên cho biết: “Theo quy trình kiểm soát tại chốt, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ kiểm tra mã QR đối với các xe thuộc diện “luồng xanh” để xác định thời hạn của giấy. Trong trường hợp phát hiện giấy hết hạn hoặc không có hiệu lực thì Thanh tra giao thông sẽ bàn giao cho chốt trưởng kiểm tra, xác minh.”

Lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra mã QR dán trên phương tiện

Lái xe Đoàn Văn Luật, điều khiển phương tiện BKS 31F- 42XX ngỡ ngàng khi mã QR trên xe của mình được lực lượng chức năng thông báo không có hiệu lực. Theo ông Luật, để có mã QR luồng xanh, ông đã nhờ một người bạn đăng ký tại Sở GTVT tỉnh Ninh Bình.

Sau khi đăng kí thành công, người bạn gửi qua Zalo để ông tự in ra dán lên xe. Từ khi đăng ký, ông đã đi qua chốt kiểm soát dịch 4 lần nhưng đây là lần đầu tiên bị báo không có hiệu lực.

Ảnh: Đình Hiếu

Lái xe Đoàn Văn Luật làm việc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát

Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phụ trách chốt kiểm soát dịch số 1 cho biết, các lái xe khi bị phát hiện đều cho biết, họ nhờ người quen đăng ký luồng xanh, sau đó được gửi lại giấy đăng ký qua ứng dụng zalo, facebook để tự in ra dán vào kính lưu thông trên đường.

Trong trường hợp phát hiện QR Code không có hiệu lực thì tổ liên ngành tại chốt sẽ bàn giao cho cơ quan công an tại địa phương để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng Thanh tra giao thông quét mã QR cho kết quả "Không hiệu lực".

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/8, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 Tổ công tác kiểm tra ô tô BKS 49C-225.XX sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh có mã QR.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mã QR nhận diện phương tiện luồng xanh không có hiệu lực, có dấu hiệu bị làm giả. Người điều khiển phương tiện là anh Võ Thái H (sinh năm 1970 tại xã Mỹ Châu, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định). Anh H cho biết, mã nhận diện luồng xanh QR code được Hợp tác xã giao thông vận tải Hữu Nghị đăng ký và chuyển qua tin nhắn Zalo.

Sau đó, anh H in ra và sử dụng để lưu thông trên đường từ ngày 30/7 đến nay. Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Châu Can đưa người và phương tiện về trụ sở công an để làm rõ.

Cho đến ngày 3/8, anh Võ Thái H vẫn không thể lưu thông tiếp vì mã QR code luồng xanh của anh vẫn chưa thể kích hoạt tín hiệu. Anh H tiếp tục liên hệ với người giúp đăng ký QR code luồng xanh ở Hà Tĩnh để giải quyết nhưng chưa có kết quả.

Hiện tại, Công an xã Châu Can đã tiếp nhận 5 phương tiện sử dụng mã QR luồng xanh không thể kết nối để làm rõ.

Đình Hiếu