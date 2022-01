Chính quyền tỉnh Nghệ An đã có chia sẻ quanh những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc mua kit test và sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Sáng nay (12/1), tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin về vấn đề mua sắm kit test của Công ty Việt Á. Theo đó, cơ quan CSĐT đang vào cuộc điều tra, xử lý về việc các đơn vị mua sinh phẩm kit test.

Tại Nghệ An, thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài CDC còn có một số đơn vị khác cũng tổ chức mua sắm để xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Theo ông Tuệ, quy trình được diễn ra theo Luật đấu thầu và Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 86 trong việc mua sắm khẩn cấp các thiết bị. Từ đó, các cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch để triển khai mua tùy theo các hình thức khác nhau. Sở Y tế đã có rất nhiều văn bản để chỉ đạo, rà soát, xem xét đánh giá việc triển khai mua sắm thiết bị trong thời gian qua.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo sáng nay

Cũng theo ông Tuệ, khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan thông tin đại chúng.

Là người ký nhiều văn bản liên quan đến chủ trương mua kit test của Công ty Việt Á, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chia sẻ: "Đây là vụ việc đáng tiếc của ngành y tế. Là điểm xấu, điểm vô cùng xấu! Không nên xới lên nhiều vì... nó đau lắm!

Toàn bộ công sức, sức lực của anh em trong phòng chống dịch, mặc dù được ghi nhận nhưng trong tâm trí của người dân lại có nghi ngờ. Đây chỉ có một bộ phận cá nhân, tập thể rất nhỏ có thẩm quyền để sai phạm".

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Giải thích thêm về việc có giá chênh giữa các đơn vị nhập kit test tại Việt Á, ông Long nói: “Kit test của bệnh viện đa khoa Nghệ An nhập hai mặt hàng, kit test và hộp sinh phẩm để chạy PCR vào một bộ sản phẩm, để họ dễ quản lý. Giá cả không vượt quá CDC và Bộ Y tế công bố. Thời điểm đó, nếu không mua thì không có gì để làm để test cả".

Về phần trách nhiệm của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, ông Long khẳng định: “Quy trình mua sắm thể hiện rất đầy đủ, ai làm sai thì phải chịu. Tỉnh có trách nhiệm phê duyệt chủ trương, phê duyệt thẩm định kế hoạch đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu là ai, tổ chức đấu thầu như thế nào thì do đơn vị được giao nhiệm vụ”.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã lấy hồ sơ 4 đơn vị, bệnh viện mua sắm thiết bị kit test Covid-19 từ Công ty Việt Á bao gồm: Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, Sản Nhi, Ung Bướu và CDC Nghệ An.

CDC Nghệ An chi 60 tỷ đồng để mua các thiết bị, sinh hóa phẩm chống dịch, trong đó có 28 tỷ đồng mua sản phẩm của Công ty Việt Á ở 4 gói thầu khác nhau.

Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định và kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi bị Bộ Công an triệu tập, ông Nguyễn Văn Định vẫn luôn khẳng định với báo chí rằng mình làm đúng quy định, phủ nhận lời khai chi tiền "lại quả" cho CDC Nghệ An của một số cán bộ Công ty Việt Á.

