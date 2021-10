Phó Cục trưởng Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã chia sẻ về đấu tranh với hoạt động mại dâm qua mạng trong đó có xu hướng hoạt động theo hình thức “gái bao Sugar-baby”

Một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay là trào lưu tội phạm mại dâm hoạt động trên không gian mạng, mại dâm có yếu tố nước ngoài. Tội phạm mại dâm có xu hướng hoạt động theo hình thức “gái bao Sugar-baby”, có cả trẻ em chỉ 14 đến dưới 16 tuổi tham gia. Xung quanh vấn đề này, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự: Xu hướng hoạt động mại dâm thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội, ứng dụng OTT ngày càng phổ biến - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Hoạt động mại dâm trên các nhóm kín, diễn đàn kín diễn ra phức tạp

Những năm trở lại đây, ở các thành phố lớn, gái mại dâm không còn đứng đường chèo kéo khách mà chuyển sang hoạt động tìm kiếm khách hàng bằng các nhóm kín trên mạng xã hội. Thiếu tướng nhận định vấn đề này như thế nào?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm: Tội phạm và tệ nạn mại dâm vẫn đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là loại hình mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động, trong đó nổi lên hiện nay là tình trạng các đối tượng sử dụng các nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động mại dâm. Các nhóm, diễn đàn này, tuỳ điều kiện khác nhau mà có từ hàng chục đến hàng nghìn thành viên tham gia và thường được thể hiện dưới các dạng sau:

Một là, nhóm kín gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm, quản trị (admin) của nhóm là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc vừa làm môi giới, vừa bán dâm. Một admin có thể lập, điều hành nhiều nhóm kín khác nhau. Một người bán dâm cũng có thể tham gia nhiều nhóm kín để có cơ hội tiếp cận được nhiều người có nhu cầu mua dâm.

Hai là, nhóm kín gồm tập hợp các đối tượng có nhu cầu mua dâm, admin của nhóm là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp có thể lập nhiều nhóm kín khác nhau, nhiều người có nhu cầu mua dâm cũng có thể tham gia nhiều nhóm để có thể dễ dàng môi giới và mua bán dâm.

Ba là, diễn đàn kín, gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm, môi giới mại dâm, người có nhu cầu mua dâm, mỗi người này cũng có thể tham gia nhiều diễn đàn kín liên quan đến các hoạt động mại dâm. Thông thường, admin của diễn đàn này là những đối tượng môi giới mại dâm chuyên nghiệp.

Thực tế đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm của lực lượng công an thời gian qua cho thấy, những người hoạt động mại dâm, nhất là các đối tượng hoạt động ở các khu vực thành phố, đô thị,… đang có xu hướng tham gia ngày càng nhiều vào các nhóm kín, diễn đàn kín về mại dâm. Với sự thông dụng của smartphone, sự phổ biến của Internet, mạng xã hội đã làm cho việc kết nối giữa những người mua bán dâm, môi giới mại dâm trở nên rất thuận lợi. Một người môi giới mại dâm, bán dâm cùng một lúc có thể tiếp xúc dễ dàng với rất nhiều người có nhu cầu mua dâm, một người có nhu cầu mua dâm cùng một lúc có thể tiếp cận và lựa chọn trong hàng chục, hàng trăm người bán dâm. Việc sử dụng các nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động mại dâm làm cho các đối tượng không bị hạn chế về thông tin, hình ảnh, video,… trao đổi, không bị giới hạn về không gian, khu vực địa lý và cho rằng khó bị phát hiện bởi cơ quan chức năng do tính ẩn danh và độ bảo mật cao của các ứng dụng.

Việc hoạt động mại dâm thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín với những đặc điểm như tôi nói ở trên, cùng với những yếu tố tác động, ảnh hưởng bởi các mặt trái của văn hóa, xã hội trong cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, sự xuống cấp về phẩm chất đạo đức của một bộ phận người dân là một trong những điều kiện dẫn đến việc “trẻ hóa” người bán dâm, môi giới mại dâm cũng như tình trạng người mua dâm nói chung và mại dâm liên quan đến người nước ngoài nói riêng sẽ dễ dàng được đáp ứng được nhu cầu, kể cả những yêu cầu “bệnh hoạn” nhất, gây ra những hệ lụy xã hội xấu nhất. Vụ việc Công an thành phố Tuyên Quang triệt xóa đường dây môi giới mại dâm vào giữa tháng 10 vừa qua mà phần lớn người bán dâm còn rất trẻ, tuổi đời chỉ từ 14 - 17 tuổi là một ví dụ điển hình.

Có thể nói rằng, xu hướng hoạt động mại dâm thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội, ứng dụng OTT ngày càng phổ biến, đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm, đòi hỏi lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh những giải pháp, biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Chính vì vậy, thời gian tới, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về mại dâm hoạt động qua các nhóm kín, diễn đàn kín.

8 giải pháp tăng cường đấu tranh, triệt xoá hoạt động mại dâm

Cục Cảnh sát hình sự có đề xuất giải pháp gì để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm hoạt động mại dâm, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm: Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về mại dâm, trong thời gian tới, Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai sâu, rộng nhiều giải pháp.

Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng chống mại dâm, giai đoạn 2021- 2025 theo Chương trình của Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về mại dâm. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường vận động quần chúng nhân dân lên án, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về mại dâm trong nước và tình trạng phụ nữ Việt Nam hoạt động mại dâm ở nước ngoài.

Hai là, thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, tác hại của tội phạm và tệ nạn mại dâm đến với quần chúng nhân dân, chú ý những thủ đoạn lừa đảo đưa phụ nữ ra nước ngoài bán dâm, lợi dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, những người có hoàn cảnh khó khăn và số trẻ em có nguy cơ dễ bị dụ dỗ, lôi kéo hoạt động mại dâm.

Ba là, phối hợp với các ban ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, không để tệ nạn mại dâm lợi dụng để hoạt động.

Bốn là, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Tăng cường công tác đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm, đường dây môi giới, hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức. Tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá, truy quét các băng nhóm, các đường dây môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm trên không gian mạng và có yếu tố nước ngoài.

Năm là, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố về hoạt động mại dâm theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án, vụ việc về mại dâm. Phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, toà án có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi mại dâm trẻ em, buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm, mại dâm có yếu tố nước ngoài…

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề, chuyên án, vụ án mại dâm phức tạp, nghiêm trọng nhằm đánh giá thực trạng tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là các hình thức, thủ đoạn mại dâm mới; xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất có hiệu quả.

Bảy là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Công an cơ sở, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ trong việc “lành mạnh hóa” địa bàn. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm động viên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bao che cho tội phạm và vi phạm pháp luật khác về mại dâm.

Tám là, nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về quản lý ANTT đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm và người bán dâm để tham mưu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Hoàn thành Dự thảo Kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng chống mại dâm giai đoạn 2021-2025. Được biết, Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng dự thảo kế hoạch thực hiện của Bộ Công an. Xin Thiếu tướng thông tin về nội dung cần nhấn mạnh trong Dự thảo?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Văn phòng Bộ Công an, Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an các địa phương hoàn thành Dự thảo Kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Công an và đang báo cáo lãnh đạo Bộ duyệt ký, ban hành. Dự thảo Kế hoạch phòng, chống mại dâm của Bộ Công an đã nhấn mạnh các nội dung, gồm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngặn chặn, lấy phòng ngừa là trọng tâm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm mại dâm phức tạp, hoạt động kéo dài gây bức xúc dư luận; kết hợp hoạt động phòng, chống mại dâm với phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma tuý, tội phạm mua bán người, các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em; xử lý tình trạng phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài hoạt động mại dâm.

Bảo đảm 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; hằng năm, tăng 3-5% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn; đến năm 2025, 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất một lần.

Chủ động dự báo tình hình, rà soát phát hiện, làm rõ những sở hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tệ nạn mại dâm để tham mưu đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn; kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách, các quy định về phòng, chống mại dâm cho phù hợp với thực tiễn.

Xác định đối tượng cần tập trung quản lý, đấu tranh. Thứ nhất là các đối tượng hoạt động trong cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện về ANTT; trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, du lịch… nghi vấn hoạt động mại dâm; thứ hai là các đối tượng, băng nhóm nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm dưới hình thức “gái gọi”; môi giới dưới dạng hợp đồng nhận “con nuôi”, “cha nuôi” để tổ chức hoạt động mại dâm. Trong đó, đặc biệt chú ý vào đối tượng, băng nhóm chuyên nghiệp, hoạt động quy mô lớn, tính chất phức tạp; thứ ba là các đối tượng, băng nhóm có hành vi “bảo kê” hoạt động mại dâm; mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm; mua, bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý có liên quan đến hoạt động mại dâm; và người có hành vi mua dâm, bán dâm.

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng./.

Theo Chinhphu.vn