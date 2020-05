Sáng nay, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình (55 tuổi, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Phan Công Bình được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thay cho Đại tá Nguyễn Thanh Trang, được bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc V05 (Bộ Công an).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới trong môi trường làm việc và điều kiện mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đại tá Nguyễn Thanh Trang phát biểu và dành nhiều tình cảm, lời cảm ơn đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong suốt quá trình công tác, cống hiến.

Đại tá Phan Công Bình nhận nhiệm vụ mới sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, mong muốn sự đoàn kết, chung sức của Công an toàn tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại trên quê hương Quảng Ngãi.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định, chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Trước khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phan Công Bình từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng tình báo Công an tỉnh Bình Định, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Phan Văn Dũng làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Cũng trong sáng nay, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Công an, đại tá Phan Văn Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam được điều động đến giữ chức vụ Phó GĐ Công TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Văn Dũng nhận quyết định giữ chức Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng

Đại tá Phan Văn Dũng (SN 1966, quê Điện Bàn, Quảng Nam) nguyên là Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng.

Tháng 8/2018, sau khi Cảnh sát PCCC được sáp nhập về Công an TP, đại tá Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam.

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an vừa tổ chức công bố trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân.

