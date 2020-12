Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định về công tác cán bộ đối với một số đơn vị trực thuộc của Công an TP.HCM.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6.

Ông Huỳnh Trung Phong, SN 1976, từng tốt nghiệp chuyên ngành CSGT, Đại học CSND. Sau khi ra trường, ông Phong về Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho đến nay.

Cuối tháng 12/2016, ông Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm làm Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM. Ông Phong được coi là người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng của đơn vị này.

Trung tá Nguyễn Đình Dương được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định điều động Trung tá Nguyễn Đình Dương – Trưởng Công an quận 4 giữ chức Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, thay cho ông Huỳnh Trung Phong.

Ông Dương, cũng SN 1976. Ông từng là CSGT, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an quận 2. Cuối tháng 5/2020 vừa qua, ông Dương được điều động về làm Trưởng Công an quận 4.

Linh An