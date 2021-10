Nghệ An có thêm 8 ca nhiễm Covid-19 Sáng nay, 15/10, CDC Nghệ An công bố địa phương có 8 ca dương tính Covid-19, trong đó 5 ca trở về từ các tỉnh, thành phía Nam được cách ly tập trung và 3 ca cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân P.V.K. (SN 1956), khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Ở nhà bệnh nhân (BN) có dấu hiệu sốt, người mệt mỏi. Chiều ngày 14/10, BN đến khám tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, tại đây BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó BN được lấy mẫu gộp làm XN cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó BN được lấy lại mẫu đơn làm XN, sáng ngày 15/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã được tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19. Trường hợp thứ 2 là Đ.T.L. (SN 1961), khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. BN là vợ của BN P.V.K được công bố cùng lúc. BN đã được tiêm 1 mũi vaccin Covid-19. Bệnh nhân thứ 3 là N.T.C. (SN 1952), khối 1, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Ngày 11/10, bệnh nhân đến ở nhà con trai tại khối 5, phường Quán Bàu (TP Vinh). Ngày 14/10, BN đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sáng ngày 15/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.