Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 3/8, tỉnh Quảng

Nam sẽ phong tỏa tạm thời thêm một khu phố ở TP Hội An.

Tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An, TP Hội An) là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Khu vực này có 145 hộ dân, 764 nhân khẩu.

Phạm vi: Đông Bắc giáp đường Lạc Long Quân; Đông Nam giáp đường Mai An Tiêm, Tây Nam giáp đường bê tông ven sông Đế Võng và Tây Bắc giáp đường quy hoạch khu dân cư Tân Thịnh - Tân Mỹ.

Thời gian phong tỏa trong vòng 14 ngày từ 0h ngày 3/8.

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND TP Hội An triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND TP Hội An và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực khối phố Thịnh Mỹ tại các đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hội An chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai phương án phong tỏa tạm thời khối phố Thịnh Mỹ; tiến hành khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 31/7, TP Hội An đã phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, trong vòng 14 ngày.

Tại tỉnh Quảng Nam có 34 ca mắc bệnh Covid-19, riêng Hội An có 13 ca bệnh.

