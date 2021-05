Khi bị bắt tạm giam, 15 quái xế khai, chặn quốc lộ 22 làm đường đua để mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM thông tin, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 15 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Đây được xác định là những đối tượng chủ chốt trong vụ hàng trăm quái xế chặn quốc lộ 22 để làm đường đua xảy ra rạng sáng 3/5.

Công an huyện Hóc Môn khởi tố 15 quái xế về hành vi "gây rối trật tự công cộng"

Nhóm đối tượng bị bắt giữ khai nhận, ngày 3/5 là sinh nhật của một thành viên trong nhóm. Hôm 2/5, chúng rủ nhau sẽ kéo ra quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn để quậy nhằm mừng sinh nhật của người này. Các đối tượng nhắn tin cho nhau trong các nhóm trên mạng xã hội để hẹn.

Đúng giờ hẹn, vào rạng sáng 3/5, nhóm đối tượng quy tụ được hơn 100 quái xế với các loại xe khác nhau… Một số thành viên đã chặn một đoạn quốc lộ 22, làn đường dành cho ô tô, để một số đối tượng khác so kè tốc độ.

Chủ nhân buổi tiệc sinh nhật tốc độ hôm đó cũng mang xe ra biểu diễn, gầm rú.

Hành vi này khiến xe tải và ô tô các loại bị chặn đứng, gây ra ùn tắc. Sau 15 phút, các đối tượng chia ra thành nhiều hướng và mất hút.

Ngay lúc các đối tượng chặn quốc lộ làm đường đưa, đội CSGT An Sương thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn đã nhận được tin báo, khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên, nhóm quái xế đã tẩu thoát.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an huyện Hóc Môn đã xác định các đối tượng chủ chốt trong nhóm quái xế, mời lên làm việc.

Qua củng cố hồ sơ, đến nay Công an huyện Hóc Môn khởi tố 15 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác.

Linh An