Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM vừa ký quyết định cách ly y tế đối với trụ sở UBND phường này, kể từ 8h ngày 18/6 cho đến khi có thông báo mới.

Lý do dẫn đến cách ly trụ sở phường An Lạc (số 64 đường 2C, khu dân cư Nam Hùng Vương), do có liên quan đến ca Covid-19.

Theo Chủ tịch phường An Lạc Tô Hoàng Giang, trong thời gian áp dụng biện pháp, cách ly y tế tạm thời, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách và nhân viên hợp đồng không ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp cách ly, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định.

“Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế tạm thời, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

Theo báo cáo của quận, Bình Tân hiện có 193 ca mắc Covid-19 tại 9/10 phường (tính từ ngày 28/5 đến hết 17/6); có 784 trường hợp F1 và 3.287 F2.

Quận cũng tổ chức phong toả tạm thời 32 khu vực với gần 13.000 dân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 51.028 lượt người, trong đó 49.518 trường hợp âm tính, 1.401 trường hợp khác đang chờ kết quả. Hai khu cách ly tập trung có sức chứa 340 người đã quá tải.

Hiện quận Bình Tân đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm mở rộng toàn bộ người dân trong khu phố 2, phường An Lạc (gần 5.000 người); tiếp tục lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho khoảng 20.000 lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và 13.000 công nhân tại Khu công nghiệp Tân Tạo.

Quận cùng HCDC mở rộng tầm soát lấy mẫu xét nghiệm tại Khu công nghiệp Tân Bình và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với 49 doanh nghiệp có 7.000 lao động.

