Khi đang từ ngư trường Hoàng Sa về đảo Lý Sơn, cách 5 hải lý thì tàu bị phá nước và chìm. Hiện cả 9 ngư dân đã được cứu thành công.

Ngày 23/2, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Phạm Thị Hương cho biết, 9 ngư dân trôi dạt trên biển đã được cứu thành công.

Theo đó, ngày 17/2 tàu cá QNg 96237TS của ông Hàn Minh Trọng (50 tuổi, ở thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) do thuyền trưởng Mai Văn Lý (45 tuổi, thôn Tây An Hải) cầm lái xuất bến khai thác thuỷ sản cùng 8 thuyền viên.

Tàu CSB cứu hộ các ngư dân bị nạn vào sáng 23/2 (Ảnh: Cảnh sát biển)

Đến khoảng 4h ngày 23/2, khi đang từ ngư trường Hoàng Sa về đảo Lý Sơn, cách 5 hải lý thì tàu bị phá nước và chìm.

Ông Lý đã liên lạc với địa phương và cảnh sát biển xin ứng cứu. Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 4032 tiếp cận và cứu được 9 ngư dân đi trên hai thuyền thúng.

Bà Hương thông tin thêm, hiện tàu cảnh sát biển và tàu của người dân đang tiếp tục tìm kiếm 4 ngư dân mất tích. Công tác cứu trợ đang gặp khó khăn vì sóng to, gió lớn.

Gần một tuần qua, Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 7,8, biển động dữ dội, do ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc.

Công Sáng