Hôm nay (11/10), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh họp trực tuyến với trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, mục tiêu thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Tích cực, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa phòng, chống dịch hiệu quả, chăm lo bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội, tiến tới hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh ông Nguyễn Xuân Ký chủ trì cuộc họp (Ảnh: Thu Chung)

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổng thể với các kịch bản khác nhau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Phải luôn tạo thế chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể phát sinh.

Cùng với đó, điều chỉnh các cơ chế, biện pháp kiểm soát nguồn lây, tầm soát chủ động, sàng lọc ca nhiễm phù hợp với tình hình theo chỉ đạo mới của Trung ương trong thời gian tới.

Trọng tâm là kiểm soát hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tuyến, liên tỉnh, lái xe tải đường dài, xe container vừa tạo thuận lợi giao thương, lưu thông hàng hóa, con người, vừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, phải có lộ trình phù hợp, không mở cửa ồ ạt, phải có điều kiện và quy định cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, thu hút người lao động, nhất là lao động chất lượng cao, có kỹ năng, không để đứt gãy nguồn cung lao động.

Phạm Công