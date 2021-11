Tỉnh Quảng Ninh đưa vào vận hành thí điểm hệ thống máy quét mã QR ngay dưới lòng đường tại chốt kiểm soát Covid-19 cầu Bạch Đằng, hướng tới 'hành trình không chạm', an toàn cho người dân.

Theo đó, việc di chuyển vào tỉnh Quảng Ninh đã được đổi mới bằng việc sử dụng máy quét mã QR tự động thay cho việc khai báo y tế viết tay.

Quy trình trước đây đối với người làm thủ tục vào Quảng Ninh phải di chuyển tới điểm khai báo, xuống xe, vào trong trạm rồi khai báo y tế, tiếp đó được đóng dấu xác nhận lên tay.

Nay, người dân chỉ việc ngồi trên ô tô, đi vào làn quét mã QR tự động, dừng xe rồi mở kính, đưa điện thoại trước máy quét để được xác nhận rồi di chuyển.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng vào sáng 10/11, lực lượng chức năng thí điểm 2 tiếng (từ 7h đến 9h).

Việc thí điểm nhằm kiểm tra hoạt động của hệ thống máy quét mã QR trong mọi trường hợp thời tiết, quan sát thực tế để có điều chỉnh phù hợp trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Tại khung giờ thí điểm hệ thống máy, người dân được hỏi chia sẻ những tiện ích của "hành trình không chạm" là không cần phải xuống xe... Tuy nhiên, thời điểm số lượng xe dồn về nhiều, tại khu vực quét mã QR tự động có xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ.

Người dân ngồi trên xe rồi đưa điện thoại ra để quét mã QR tự động

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Lê Ngọc Hân cho biết, điểm thuận lợi của hệ thống này là với nhiều người trên xe chỉ cần lái xe quét mã QR, hệ thống máy sẽ đọc đủ danh sách người trên xe.

"Để thực hiện được như vậy đối với ô tô từ 2 người trở lên bắt buộc mọi người trên xe cùng khai báo trong hệ thống khai báo y tế Quảng Ninh: qr.quangninh.gov.vn. Hệ thống này của Quảng Ninh đã đồng bộ, tích hợp với phầm mềm PC-Covid", bà Hân nói.

Còn theo Đại uý Lê Cao Thắng (Công an TX Quảng Yên, chốt trưởng chốt kiểm soát Covid-19 cầu Bạch Đằng) nếu hệ thống quét mã QR tự động này triển khai được thì sẽ rất tốt cho người dân và hỗ trợ công tác phòng chống dịch vì giảm việc tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên, do mới thí điểm nên vẫn còn một số bất cập như lượng người dồn về đông sẽ gây ách tắc giao thông trong thời gian ngắn. Lý do xảy ra tình trạng này là người trên xe trước đó chưa khai báo y tế trên phần mềm, đợi đến chốt mới thực hiện khai báo.

"Để hệ thống này hoạt động trơn tru thì việc tuyên truyền cho người dân biết trước được những yêu cầu cần thiết trước khi tới quét mã là rất cần thiết, vì nhiều người ở địa phương khác tới sẽ không biết trước được có hệ thống này", Đại uý Lê Cao Thắng cho biết.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng sáng 10/11:

Hệ thống máy quét mã QR tự động được lắp đặt ngay dưới lòng đường tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng

Người dân không cần phải khai báo y tế viết tay như trước đây

Áp dụng "hành trình không chạm" hạn chế việc tiếp xúc nhiều người

Hệ thống hoạt động thí điểm nhằm rút ngắn thời gian khai báo y tế, đồng thời khắc phục những hạn chế trước khi đưa vào sử dụng chính thức

Hệ thống này cũng được tích hợp vào phần mềm PC-Covid, kiểm soát được biển số phương tiện

Do mới thí điểm nên thời gian vận hành máy quét mã QR có xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ

Nhiều phương tiện và người dân làm thủ tục để vào Quảng Ninh trong hôm nay

Phạm Công