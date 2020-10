Qua rà soát, Bộ Công an phát hiện gần 811.000 tin, bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền phá hoại tư tưởng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm vừa ký Báo cáo về vông tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 gửi Quốc hội để phục vụ kỳ họp tới đây.

Bắt giữ nhiều đối tượng lập web, facebook, zalo ảo để lừa đảo

Báo cáo nêu rõ, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là những vấn đề liên quan đến không gian mạng.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông.

Công an làm việc với người phụ nữ đăng tin sai sự thật về virus Corona trên facebook vào đầu tháng 2/2020.

Cùng với đó là triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phát hiện, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động thanh toán thẻ, thanh toán điện tử.

Qua đó, các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet (chủ yếu do 30 nhà cái ở nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước); tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Bộ Công an đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng lập nhiều trang web, facebook, zalo ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng. Cụ thể, qua rà soát, phát hiện gần 811.000 tin, bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chủ yếu trên mạng xã hội.

Bộ Công an đã xác minh, triệu tập đấu tranh, răn đe, nhắc nhở 1.625 đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khởi tố 17 đối tượng, xử phạt hành chính 482 đối tượng.

Qua đấu tranh cho thấy, tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, gây thiệt hại lớn.

Hành vi ngày càng đa dạng, gia tăng về quy mô và tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về kinh tế, xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân; tình trạng tội phạm sử dụng mạng viễn thông, Internet để lừa đảo; đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn xảy ra tại nhiều địa phương với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng

Về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh quốc gia, báo cáo cho biết, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới, căng thẳng, phức tạp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là các hoạt động liên quan đến tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng.

Hoạt động nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát. Tình hình khiếu kiện tuy giảm mạnh về số lượt người tham gia, nhưng vẫn còn rất phức tạp .

Trước tình hình đó, Bộ Công an chủ động nắm bắt và thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời, ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Kịp thời khởi tố điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Khởi tố mới 26 vụ (giảm 10,35%), 52 bị can (giảm 22,38%).

Khởi tố 616 bị can phạm tội tham nhũng Các lực lượng chức năng khởi tố 2.254 vụ án với 3.631 bị can; xử lý hành chính 20.012 vụ với số tiền trên 140 tỷ đồng. Đồng thời, khởi tố 290 vụ, 616 bị can phạm tội về tham nhũng; 26 vụ, 178 bị can phạm tội về chức vụ. Qua công tác điều tra cho thấy, tội phạm và vi phạm về tham nhũng, kinh tế vẫn chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm (quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán…). Các thủ đoạn thường gặp ở loại tội phạm này như: Lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; lợi dụng sơ hở trong quy định và những lỏng lẻo trong quản lý, giám sát để thực hiện hành vi phạm tội; thông đồng, móc nối giữa cán bộ có chức vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước với người trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bên cạnh đó, nguy cơ xuất hiện tội phạm kinh tế, tham nhũng có tổ chức, xuyên quốc gia, một số hành vi phạm tội kinh tế, tham nhũng được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điển hình như vụ công ty con tại tỉnh Bắc Ninh của Công ty Tanma (Nhật) có dấu hiệu hối lộ một số cán bộ của Việt Nam để trốn thuế.

Thu Hằng