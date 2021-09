Bộ Công an thống kê 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định

Bộ Công an thống kê trên phạm vi toàn quốc có 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 của Quốc hội. Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri đề nghị Chính phủ, bộ ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cấp thiết hiện nay.

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo

Cụ thể, cử tri đề nghị giao Bộ Y tế, Sở Y tế làm đầu mối thực hiện đấu thầu tập trung trong việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện y tế phục vụ phòng chống dịch thay vì giao cho các bệnh viện thực hiện như hiện nay.

Đồng thời, cần có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, động viên về cả vật chất và tinh thần cho các y bác sỹ, nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình

Cử tri cũng đề nghị sớm có giải pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong thanh toán bảo hiểm y tế do giãn cách xã hội; sớm ban hành hướng dẫn quy định về vận tải hàng hóa trong thời gian giãn cách để thống nhất thực hiện tại các địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm đến việc sớm có kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ em vì hiện nay số lượng trẻ em dưới 18 tuổi bị nhiễm Covid-19 ngày càng tăng và để các cháu có thể đến trường vào học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua việc bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và các vật tư, y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cử tri cũng đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất và chia sẻ video trên mạng xã hội có nội dung không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng; kích động, lôi kéo người dân không ủng hộ và phản đối thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cử tri, Ủy ban Pháp luật đã kịp thời nghiên cứu, đánh giá và báo cáo về việc ban hành văn bản quy định về cấp giấy đi đường, phân vùng dịch của UBND TP Hà Nội chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban Dân nguyện cũng nhắc đến việc ban hành văn bản của Bộ Y tế về việc thu hồi giấy phép hành nghề của y, bác sỹ không thực hiện nhiệm vụ chưa phù hợp với quy định của Luật Khám chữa bệnh; việc tiêm trộn 2 loại vắc xin ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam trước khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Dân nguyện đã tiếp nhận và tổng hợp được 334 kiến nghị của cử tri của 23 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất.

Ông Bình cũng cho hay, Ban Dân nguyện đã tổng hợp, phân loại và chuyển 807 kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã có 807/807 kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được giải quyết, trả lời, đạt 100%.



Có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc nổi cộm

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, Trưởng ban Dân nguyện cho biết, tại trụ sở Tiếp công dân trung ương ở Hà Nội và TP.HCM đã tổ chức tiếp nhận 14 vụ việc của 14 công dân và không có đoàn công dân khiếu kiện đông người.

Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn một số nhóm công dân thuộc các vụ việc khiếu nại kéo dài, đông người tiếp tục yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Đối với các vụ việc hành chính đông người, phức tạp thuộc trách nhiệm kiểm tra, rà soát của các cơ quan Trung ương, ông Bình cho hay, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an lập danh sách 35 vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự để kiểm tra, rà soát và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay đã rà soát và các địa phương báo cáo thực hiện xong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về 16 vụ việc; hiện còn 19 vụ việc đang được tiếp tục rà soát.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành đã lập danh sách 661 vụ việc, đến nay đã rà soát được 403 vụ việc, còn 213 vụ việc đang tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công an thống kê trên phạm vi toàn quốc có 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. Ngày 16/8, Ban Dân nguyện đã có văn bản đề nghị Bộ Công an cung cấp thông tin để phục vụ công tác giám sát và phối hợp cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ban Dân nguyện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất giải pháp xử lý về 2 vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có vướng mắc về chính sách, pháp luật, trong đó có vụ Công ty Thuận Phong ở Đồng Nai có hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả .

Thu Hằng