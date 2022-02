Bộ trưởng GD-ĐT: Giáo viên, học sinh bản lĩnh quay lại trường, phụ huynh lại lo lắng

Chiều 25/2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh Covid-19.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (tỉnh Bình Phước) nêu thực tế nhiều phụ huynh băn khoăn, không cho đến trường sẽ ảnh hưởng đến quyền được học của các em, nhưng đến trường lại tạo ra sự bất an.

“Hiện nay, cử tri lo lắng việc nếu trẻ em nhiễm thì rất nhẹ, ít rủi ro nhưng những ngày qua câu chuyện hậu Covid-19 đối với trẻ lại gây ra tâm lý bất an cho phụ huynh. Vậy các bộ có giải pháp gì để đảm bảo dạy học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo sức khỏe của nhà giáo và học sinh trong bối cảnh hiện nay”, đại biểu đặt vấn đề.

Phiên giải trình

Đại biểu Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) thì băn khoăn, liệu trường học có còn là môi trường an toàn không, trong khi với giáo viên thì phải tăng ca, vừa dạy trực tuyến vừa trực tiếp, rồi vẫn phải làm thêm nhiều nhiệm vụ phát sinh như tư vấn, cập nhật thêm tình hình cho phụ huynh. Giáo viên không còn thời gian nghỉ ngơi, còn nhà trường thì kinh phí tăng lên trong quá trình phòng chống Covid-19. Nhưng vấn đề này lại chưa có hướng dẫn cụ thể của địa phương.

“Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này, giải pháp cho cả trước mắt, và lâu dài ra sao trong bối cảnh hiện nay?”, đại biểu hỏi.

Lo lắng lại thiên về phụ huynh

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc mở cửa trường học, trẻ em quay lại trường là mong muốn, nguyện vọng của giáo viên, phụ huynh, học sinh và của toàn xã hội. Ngành rất quyết tâm và có sự phối hợp tốt của các địa phương, nhưng tâm lý lo ngại của phụ huynh cũng còn bộn bề, ngổn ngang.

Bộ trưởng cũng bày tỏ thấu hiểu với nhiều nỗi lo của phụ huynh về tỷ lệ tử vong tuy rất ít nhưng “nhỡ tỷ lệ ít đó lại rơi vào con mình”. Phụ huynh cũng lo việc tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 12 tuổi, rồi hậu Covid-19 với trẻ em như thế nào…

Bộ trưởng nhấn mạnh, dù còn đó những băn khoăn, nhưng đưa học sinh quay lại trường là xu hướng tất yếu, không thể khác. Đến nay, tỷ lệ học sinh trở lại trường đạt trên 88%, tăng gần 20% so với thời điểm trước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

"Trong khi giáo viên, học sinh rất bản lĩnh, bình tĩnh ứng phó trước dịch bệnh, thì lo lắng lại thiên về phụ huynh, xã hội nhiều hơn. Việc quay lại trường học sẽ ảnh hưởng, nhưng đây là tình thế buộc phải thích ứng”, theo Bộ trưởng khẳng định, phải có kế hoạch chung, để nơi bình yên được học đúng tiến độ, còn nơi ảnh hưởng nhiều bởi dịch sẽ chậm hơn một chút.

Theo tư lệnh ngành GD-ĐT, có nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, phải ứng phó linh hoạt, bao quát. Bây giờ khó có phương án nào đáp ứng được toàn diện, nên phải chọn phương án khả dĩ hơn cả. Phương án khả thi nhất là căn cứ vào cấp độ dịch của từng nơi để đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

Giám sát, nhắc nhở địa phương thực hiện đúng hướng dẫn

Quan tâm đến chủ trương mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, nhiều học sinh và giáo viên bị F0, phụ huynh chưa an tâm cho con đến trường, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Bình) chất vấn: “Việc mở cửa trở lại trường học trong bối cảnh hiện nay, nhất là với trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin đến trường liệu có an toàn?”.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trước ngày 1/2, tỷ lệ mắc Covid-19 trẻ em từ 0-2 tuổi là 3,5%, từ 3-5 tuổi là 2,7%, từ 6-12 tuổi là 7,9%. Trẻ em mắc thường diễn biến nhẹ, tỷ lệ tử vong chiếm rất thấp.

Đến nay, cả nước đã tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi với tỷ lệ mũi một đạt 99%, mũi hai đạt 94%. Thủ tướng đã có quyết định giao cho Bộ Y tế mua 22 triệu liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Hướng dẫn y tế cơ sở tiêm làm sao đạt bao phủ nhanh nhất.

Lý giải về ý kiến “coi dịch Covid-19 là cúm mùa thông thường”, ông Tuyên cho biết, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng nói như vậy là quá sớm, dịch chưa kết thúc trong năm 2022, có thể xuất hiện các biến chủng mới. Hiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên không thể lơ là, chủ quan và vẫn phải chống dịch trong giai đoạn mới.

Bộ Y tế luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc phòng chống dịch khi đưa học sinh đến trường. Trong đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để cho học sinh đến trường hay tổ chức dạy online.

Ông Tuyên cũng khẳng định, Bộ không có văn bản nào “cấm” mà chỉ hướng dẫn đảm bảo an toàn để đưa trẻ đến trường.

“Thực tế chúng tôi theo dõi, sau Tết Nguyên đán, khi học sinh đến trường được một tuần khi xuất hiện nhiều ca bệnh thì các địa phương ra văn bản cấm hết”, ông Tuyên đề nghị các đại biểu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đi kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng GD-ĐT Ngô Thị Minh cho rằng, nhiều ĐB băn khoăn khi mở cửa trường học nhưng chúng ta phải căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ.

"Người lớn thích ứng an toàn thì không thể không cho học sinh và sinh viên thích ứng an toàn nên không thể không cho các em đến trường được. Qua thống kê, hầu hết các em bị lây nhiễm ở gia đình, ngoài xã hội chứ lây nhiễm trong trường học tỷ lệ rất ít. Do đó phương án mở cửa trường học là điều không thể khác để thích ứng linh hoạt", Thứ trưởng GD-ĐT nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh

Kết luận phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, việc dạy học trực tuyến là giải pháp tình thế. Mặt trái của học trực tuyến dẫn đến nhiều vấn đề quan tâm như chất lượng học qua việc học trực tuyến, thói quen, nề nếp của học sinh… dẫn đến nhu cầu rất lớn của xã hội là phải đưa trẻ em đến trường để bảo đảm chất lượng học tập.

Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhà giáo và học sinh đang là vấn đề cần đặt ra. Điều này đặt ra yêu cầu cần rà soát lại phổ kiến thức của học sinh để hỗ trợ cho các em khi học trực tiếp, giúp các em không bị lỗ hổng kiến thức.

Ông Vinh đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai chương trình phục hồi kinh tế nói chung, chính sách hỗ trợ ngành giáo dục nói riêng. Đặc biệt là triển khai bổ sung các gói hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giáo viên ngoài công lập, tạo điều kiện khôi phục hoạt động dạy và học trong tình hình mới.

Đồng thời tập trung đẩy nhanh gói tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên và chính sách hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp và tác động nặng nề đến ngành giáo dục.

