Cần Thơ thông tin sơ bộ kết quả bầu cử ĐBQH và HĐND

Sáng 24/5, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chủ trì buổi họp báo sau “Bầu cử đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, tính đến 19h tối 23/5, có 946.873/948.356 cử tri trên địa bàn TP đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,84%.

Ông Phạm Văn Hiểu thông tin với báo chí về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử trên địa bàn TP

Theo đánh giá, trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, ổn định, trật tự giao thông được đảm bảo thông suốt, an toàn, không có vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trên địa bàn TP không xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Về phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, TP đã chỉ đạo ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 13.503 người là thành viên của các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Ủy ban Bầu cử TP, đối với bầu cử ĐBQH khóa XV, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định, cụ thể có 13 người ứng cử tại 3 đơn vị, kết quả sơ bộ bầu được 7 đại biểu.

Trong đó, ban bầu cử số 1 gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền có 5 người ứng cử, kết quả bầu được 3 đại biểu.

Ban bầu cử số 2 gồm quận Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai có 4 người ứng cử, kết quả bầu được 2 đại biểu. Ban bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh có 4 người ứng cử, kết quả bầu được 2.

Cử tri TP Cần Thơ đi bầu cử vào ngày 23/5

Đối với bầu cử HĐND TP có 87 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử, kết quả bầu được 54 đại biểu.

Ông Phạm Văn Hiểu cho biết, UB Bầu cử TP cố gắng trong tuần này sẽ có kết quả chính thức về kết quả bầu cử ĐB HĐND TP.

Đồng thời sẽ có báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH về Hội đồng Bầu cử quốc gia sớm nhất so với quy định 7 ngày kể từ sau ngày bầu cử.

