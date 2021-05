Chi tiết về 14 điểm bỏ phiếu bầu cử sớm tại Bắc Ninh

Bắc Ninh có 14 điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, HĐND sớm vào ngày 22/5; trong đó TP Bắc Ninh có 6 điểm, huyện Du Tiên 5 điểm, thị xã Từ Sơn 1 điểm, huyện Gia Bình 2 điểm.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Theo đó, tại TP Bắc Ninh, tổ bầu cử số 7 có 6 điểm bỏ phiếu. Cụ thể, 900 cử tri đang công tác tại Công an tỉnh bỏ phiếu tại trụ sở cơ quan này thuộc phường Suối Hoa. Tại phường Hạp Lĩnh, 406 cử tri đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng bỏ phiếu tại trụ sở.

Ngoài ra, còn có 4 điểm bỏ phiếu tại khu cách ly y tế tập trung với 626 cử tri (Khu Thượng, phường Khắc Niệm; Khu 1, phường Đại Phúc, Khu 2, phường Đại Phúc - Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc - Trường Chuyên Bắc Ninh).

Tại huyện Tiên Du có 4 đơn vị bầu cử bỏ phiếu tại 5 điểm dành cho các cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và những trường hợp F1 đang được cách ly tập trung.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 4 có 2 điểm bỏ phiếu: Trung tâm Y tế huyện Tiên Du có 230 cử tri (gồm đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị); Trường Mầm non Tân Chi, xã Tân Chi với 107 cử tri.

Đơn vị bầu cử số 8 có 160 cử tri bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phú Lâm 1, xã Phú Lâm. Đơn vị bầu cử số 6 có 160 cử tri bỏ phiếu tại Trường Mầm non Đại Đồng 1, xã Đại Đồng. Đơn vị bầu cử số 7 có 47 cử tri bỏ phiếu tại Trường Mầm non Nội Duệ, xã Nội Duệ.

Tại thị xã Từ Sơn, đơn vị bầu cử số 7 có 147 cử tri (gồm 43 cán bộ, giáo viên, sinh viên; 104 cử tri làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1) bỏ phiếu tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Huyện Gia Bình có 2 điểm bỏ phiếu. Cụ thể, tại Bệnh viện dã chiến số 2 thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, 300 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung bỏ phiếu tại Trung tâm Y tế huyện.

Tại khu vực cách ly tập trung số 1 của huyện, 269 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung bỏ phiếu tại Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thịnh.

Như vậy, tình đến nay, cả nước có 16 tỉnh thành tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Bình, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đắc Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Hậu Giang, Kiên Giang, Nghệ An và Bạc Liêu, Bắc Ninh.

