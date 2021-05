Chiến sĩ 'mình đồng da sắt' phô diễn kỹ năng bảo vệ ngày bầu cử

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động trải qua huấn luyện nâng cao, thành thục kỹ năng chiến đấu, triển khai đội hình tác chiến bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) mới đây đã tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ đề nghị các đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất, phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử.

Ngay sau hội nghị quán triệt, tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức thực binh phương án sẵn sàng ra quân.

Các cán bộ, chiến sĩ đã trình diễn nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, biểu diễn khí công, thực binh phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, giải tán đám đông biểu tình gây rối nhằm chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử...

Lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Lực lượng cảnh sát cơ động trình diễn bài quyền 34 động tác và bài quyền Tonfa.

Màn trình diễn võ thuật của chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Màn trình diễn sử dụng dùi cui lá chắn trấn áp tội phạm của các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Công phá gậy gỗ trên cơ thể, thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai.

Quấn thanh sắt quanh cổ.

Nam cảnh sát đặc nhiệm nằm, cho đồng đội đập đá trên bụng.

Kề thanh đao vào cổ kéo ô tô.

Dùng răng nâng vật nặng rồi chân trần đi trên thuỷ tinh.

Lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện màn trình diễn chiến đấu và trấn áp tội phạm.







Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập phương án đu dây tiếp cận khu vực có khủng bố để giải cứu con tin.

Phạm Hải