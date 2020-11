Quốc hội hôm nay thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó có việc nhập bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách thành lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.