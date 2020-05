Cử tri bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc mua sắm thiết bị y tế để trục lợi; lo lắng tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp...

Trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại QH sáng nay, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Cử tri thể hiện sự tin tưởng, phấn khởi khi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng bước đầu triển khai đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người mất việc làm, người gặp khó khăn, góp phần ổn định đời sống người dân.

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Tuy nhiên, cử tri lo lắng trước những khó khăn, thách thức của đất nước chưa từng có trong nhiều năm qua, dịch bệnh ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực.

Ngoài ra, cử tri cũng bất bình, lên án cán bộ ở một số địa phương lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước như cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cấu kết với các đơn vị nâng khống giá trị gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Covid-19…

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã chủ động, tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời những vụ án, hành vi vi phạm pháp luật.

Song, cử tri còn lo lắng về tình trạng cướp của, giết người, lừa đảo, tín dụng đen, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp; tình trạng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động tại một số địa phương.

Dẫn chứng được báo cáo nêu là vụ việc Nguyễn Xuân Đường cầm đầu băng nhóm xã hội đen ở Thái Bình; vụ việc công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương ở TP Nam Định tự ý nâng giá hỏa táng người chết và đứng ra phân chia địa bàn hoạt động...

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Quyết liệt xử lý các vụ án tham nhũng

Theo Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Bộ Công an, Bộ TT&TT đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tuy nhiên, cử tri phản ánh vẫn còn tình trạng một số đối tượng đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tuyên truyền những lối sống, hành vi phản cảm trên không gian mạng.

Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng, quản lý chặt chẽ thông tin, truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai lệch, điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng tung tin sai sự thật, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến xây dựng Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng, quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng.

Cử tri cũng quan tâm nhiều đến đạo đức cán bộ, hiệu quả chất lượng công việc, đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện cần có lộ trình, giải pháp phù hợp hơn, giải quyết hợp tình, hợp lý đối với những trường hợp cán bộ, công chức dôi dư ở cơ sở.

