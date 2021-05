Hơn 1.100 sĩ quan quân đội ứng cử vào Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Toàn quân có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; giới thiệu ứng cử HĐND các cấp là 1.108 người. Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức hiệp đồng bảo vệ cuộc bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị các phương án bầu cử.

Thành lập 902 Tổ bầu cử riêng, các đơn vị không đủ điều kiện thành lập khu vực bỏ phiếu riêng tham gia bầu cử cùng địa phương.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát tờ rơi và hướng dẫn người dân bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị Quân đội làm nhiệm vụ trên hướng biển, đảo, biên giới, cơ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử được Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định cho bỏ phiếu sớm trước 19 ngày (4/5) và trước 1 ngày (ngày 22/5). Riêng đảo Trường Sa tổ chức bầu cử đúng ngày 23/5.

Đến nay, 121 đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức bầu cử sớm. 100% cử tri của các đơn vị bầu cử sớm tham gia bỏ phiếu nhanh, gọn, an toàn, đúng luật định và các quy định về đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội xây dựng kế hoạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị trong toàn quân và 2 đoàn phối hợp cùng với địa phương kiểm tra quần đảo Trường Sa.

Toàn quân triển khai 1.853 tổ chốt cố định, di động với hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, trên các tuyến biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bầu cử

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng sáng nay (20/5) đã có cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn cho bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792 (Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân) bầu cử sớm.

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn các khu vực, mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử, giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử. Phấn đấu mỗi khu vực bỏ phiếu của đơn vị quân đội có 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động tham gia bầu cử đúng luật, nhanh, gọn, an toàn.

Trần Thường