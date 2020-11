Những gì đang diễn ra nóng bỏng ngoài xã hội chính là những chủ đề nóng của nghị trường, những gì Quốc hội đang bàn đến đều hướng tới phục vụ cho quốc kế dân sinh.

Có lẽ chưa khi nào các kỳ họp Quốc hội lại có sức hút mạnh mẽ mọi người như vậy. Không chỉ các cán bộ nghỉ hưu, những người đương chức trong bộ máy hay những người vì công việc khiến họ phải theo dõi mà dường như toàn dân đều hướng về Ba đình để lắng nghe và chờ đợi.

Trong thời đại thông tin bùng nổ đây là điều không dễ. Ngoài những lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, ngân hàng liên quan đến tiền tỷ, có tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả của nền kinh tế an toàn của hệ thống tài chính quốc gia được các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn cụ thể, có số liệu, dẫn chứng và sự phúc đáp nghiêm túc của những người có trách nhiệm, người dân đặc biệt quan tâm đến những vấn đề thiết thân, chuyện bão lũ nắng mưa, chuyện cơm áo, gạo tiền hàng ngày, chuyện sách vở, chuyện trường lớp, học hành của con em họ...

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV

Dân hướng đến Quốc hội bởi Quốc hội bàn chuyện của dân, lo cho dân cho nước. Miền Trung đang oằn mình chống bão lũ thiên tai, Quốc hội trăn trở tìm ra nguyên nhân và lựa chọn giải pháp, cả cho trước mắt cả về lâu dài. Chuyện sách giáo khoa lớp một, chuyện học hành của con trẻ râm ran ngoài xã hội cũng đã trở thành “điểm nóng nghị trường”.

Không chỉ thảo luận mà là tranh luận. Không chỉ nêu vấn đề mà chỉ mặt đặt tên từng hiện tượng, nguy cơ, nguyên nhân của tồn tại, bất cập. Không chỉ bày tỏ nguyện vọng, mong muốn mà còn hiến kế cho tương lai...

Những gì đang diễn ra nóng bỏng ngoài xã hội chính là những chủ đề nóng của nghị trường và những gì Quốc hội đang bàn đến đều hướng tới phục vụ cho quốc kế dân sinh. Từng người dân thấy mối lo của mình trong đó, thấy ước vọng của mình trong đó và thấy cả những niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn, một Quốc hội với những con người đại diện cho mình thực sự tâm huyết và trách nhiệm.

Người chất vấn đôi lúc có phần gay gắt cũng vì trách nhiệm. Người trả lời có chút căng thẳng cũng là vì trách nhiệm. Đặc biệt ấn tượng là những phát biểu và tranh luận trong nghị trường. Những phân tích chí lý chí tình với hàng loạt câu hỏi sắc sảo của nữ đại biểu trẻ tuổi xinh đẹp Ksor H'bơ Khắp về dự án pin năng lượng mặt trời, về rừng về đất, về thủy điện nhỏ... không chỉ làm dậy sóng nghị trường mà còn trở thành một hiện tượng đáng khâm phục về trí tuệ và sự tâm huyết, lan truyền nhanh chóng ngoài xã hội.

Cùng với các đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên), Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn về vấn đề sách giáo khoa, họ thực sự là những bông hoa nghị trường trong lòng người dân và xã hội, là hình ảnh đẹp của một cơ quan đại diện cao nhất của dân bởi trí tuệ, sự thẳng thắn và trách nhiệm với dân, với nước.

ĐB Ksor H’Bơ Khắp tranh luận với Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà tại phiên chất vấn ngày 6/11

Các “tư lệnh ngành” không khỏi thấy về trách nhiệm của ngành mình và của cá nhân mình trong đó. Người hỏi mạnh mẽ thẳng thắn, người trả lời nghiêm túc trân trọng, khách quan và người dân thì hào hứng lắng nghe, cảm thấy an lòng khi mà những gì mình lo lắng, quan tâm đang được cơ quan đại diện cao nhất của mình bàn thảo đầy trách nhiệm.

Chuyện một luật hay hai luật về Giao thông đường bộ cũng thu hút sự quan tâm lớn của xã hội. An toàn giao thông đường bộ là điều ai cũng quan tâm, tai nạn giao thông đường bộ đang xảy ra hàng ngày là điều ai cũng lo lắng nhưng giải pháp luật pháp nào cho vấn đề này là câu chuyện không đơn giản.

Bộ Công an, lực lượng hàng ngày hàng giờ có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông và chứng kiến những tai nạn thảm khốc đã lo lắng mà đưa ra một dự luật mới riêng về an toàn giao thông đường bộ. Dù đồng tình với sự cần thiết phải tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ ra những điều bất cập, những chồng chéo nếu có thêm một đạo luật về an toàn giao thông trong khi đã có luật Giao thông đường bộ đang được sửa đổi.

Không chỉ đơn giản là đồng tình hay không đồng tình mà là những phân tích thấu đáo, khách quan đầy thuyết phục. Đề nghị xin ý kiến đại biểu quốc hội về việc có hay không có đạo luật này thể hiện thái độ mạnh mẽ và trách nhiệm của những người đại diện cho quyền lực của nhân dân.

Phiên chất vấn vì thế mà luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt và cũng thường xuyên được đổi mới để chất lượng ngày càng cao. Đặc biệt là lần này, chất vấn của mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ là từng vấn đề mà là bất cứ vấn đề gì người dân quan tâm, lo lắng. Không chỉ các vị “tư lệnh ngành” được lựa chọn để chuẩn bị trả lời chất vấn mà tất cả các Bộ trưởng phải tham gia toàn bộ phiên chất vấn và sẵn sàng trả lời về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ mình, ngành mình phụ trách.

Đời sống nghị trường đã hòa mình vào đời sống của từng người dân, của xã hội. Sự trông cậy và kỳ vọng của người dân vào cơ quan đại diện cho mình ngày càng cao. Có người nói vui rằng Quốc hội ngày càng quyền lực hơn và “khó tính” hơn.

Vâng đó là điều người dân mong đợi, bởi quyền hơn một phần là do sự thẳng thắn và trí tuệ, “khó tính hơn” chính là thể hiện trách nhiệm sử dụng quyền lực trước Nhân dân vì lợi ích Nhân dân...

TS. Đinh Văn Minh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ)