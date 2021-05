Lực lượng quân đội, công an ở Cần Thơ đi bầu cử sớm

Lực lượng quân đội, công an ở TP Cần Thơ đi bỏ phiếu bầu cử sớm vào sáng 20/5.

Sáng 20/5, UB bầu cử TP Cần Thơ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an). Đây là những điểm bỏ phiếu được Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu sớm.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đi bầu cử sớm vào sáng 20/5

Tại tổ bầu cử số 7 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia bầu cử sớm đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đúng Luật định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước khi tiến hành bầu cử sớm, các cán bộ chiến sĩ được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách.

Trung úy Đặng Kim Hùng, Phó đại đội trưởng Đại đôi trinh sát, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ chia sẻ, cảm thấy vinh dự, tự hào khi cầm lá phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri đề đạt những quyết sách lớn để phát triển kinh tế, xã hội của Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an TP có 5 Tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm. Đến nay công tác bầu cử tại các tổ bầu cử sớm được triển khai đúng quy định.

Công an TP ban hành nhiều kế hoạch, phương án cụ thể bố trí, huy động, phân công lực lượng đảm bảo ANTT tại các khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ bầu cử sớm vào 20/5

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB bầu cử TP Cần Thơ đánh giá cao công tác bầu cử sớm của Công an TP và yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác bầu cử.

Chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Thượng tá Đinh Trung Kiên, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ thực hiện tốt các quy định về bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sau khi bỏ phiếu xong, tôi trở về đơn vị để chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đợt bầu cử quan trọng này”.

Hoài Thanh